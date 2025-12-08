Jordan Stolz was met liefst drie baanrecords de grote ster van de World Cup in Heerenveen. Toch krijgt het Amerikaanse fenomeen kritiek van schaatsicoon Marianne Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Dat heeft alles te maken met het optreden van Stolz op de mass start.

Stolz is al jaren nagenoeg onverslaanbaar op de 500, 1000 en 1500 meter en ook in Thialf liet hij zijn kwaliteiten zien. Hij zat de Nederlandse schaatsers enorm dwars door alle drie de afstanden te winnen en reed elke keer een baanrecord. Het was dus een geweldig weekend voor de Amerikaan, maar het had tegelijkertijd ook erg slecht kunnen aflopen voor hem.

Op de mass start gleed Stolz zondag namelijk onderuit. Hij had het geluk dat een andere rijder net over hem heen kon springen toen hij op de grond lag. Stolz kwam er daardoor goed vanaf. Timmer was eerder al kritisch op zijn keuze om mee te doen aan de mass start en begrijpt er nog altijd weinig van.

Timmer keihard voor Stolz

"Dat vind ik zo ongelooflijk dom", vertelt Timmer in de podcast. "Het is gewoon een heel ander onderdeel. Er wordt geduwd, er wordt aan elkaar getrokken, mensen raken elkaars ijzer... Dit is gewoon een risico en het is niet zijn vakgebied."

"Voor hetzelfde geld komt hij heel hard neer en houdt hij hier een blessure aan over", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Rijders als Jorrit Bergsma zijn dat gewend, die kijken om zich heen, die doen niet anders dan dat. Dit is gewoon een een ander spel. Het is niet risicoloos."

Jacht op vier gouden medailles

Ondanks het gevaar lijkt Stolz vastbesloten om mee te doen aan de mass start in Milaan. Hij heeft daarmee de kans om bij de Spelen vier keer individueel goud te gaan pakken, want hij behoort tot de topfavorieten op de drie kortste afstanden. Het lukte hem eerder bij de WK's van 2023 en 2024 zelfs al om op zowel de 500, 1000 en de 1500 meter goud te pakken. Toen deed hij echter niet mee aan de mass start.

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.

