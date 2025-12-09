Het was het afgelopen weekend de grote Jordan Stolz-show in Thialf. Zo veegde hij drie Nederlandse baanrecords van het bord. Toch zet schaatsicoon Marianne Timmer een kanttekening bij de indrukwekkende prestaties van de Amerikaan. "Leuk gedaan, maar het is nog geen februari."

Stolz verkeert momenteel in absolute bloedvorm. De 21-jarige topschaatser won het afgelopen weekend in Heerenveen de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. Bij al deze overwinningen sneuvelde het baanrecord. "Stolz heeft ons dit weekend leren schaatsen", concludeert Timmer in de podcast Sportniews.nl Dromen van Goud. "Het is oppermachtig wat deze man laat zien. Het gemak en de manier van rijden is wel heel bijzonder."

'Piekt hij niet te vroeg?'

De Nederlandse schaatsers konden geen vuist maken tegen het schaatsgeweld van Stolz. Toch plaatst schaatsgrootheid Timmer een kanttekening bij zijn prestaties. "Hij heeft natuurlijk geen OKT (olympisch kwalificatie toernooi) over drie weken." Volgens de drievoudig olympische kampioenen volgen de Nederlandse schaatsers een ander trainingstraject richting de Spelen van Milaan, waardoor het moeilijk is om de huidige prestaties écht te vergelijken met elkaar. "De echte scherpte bij sommige Nederlanders is er nog niet."

De prestaties van Stolz in Thialf waren natuurlijk ongekend. Daarom vraagt Timmer zich hardop af of de Amerikaan niet te vroeg piekt. "Het ziet eruit alsof het allemaal geen energie kost en makkelijk aan komt waaien. Dat wil je ook hebben in februari. Dus piekt hij niet te vroeg?", aldus de 51-jarige oud-topschaatsster. "Ik weet uit ervaring: leuk gedaan, maar het is nog geen februari. Dan moet je het nog een keer doen."

'Tijdens de Spelen liggen de kaarten weer anders'

Timmer vertelt dan ook dat Stolz zeker nog gaat kampen met tegenslagen in zijn voorbereiding naar Milaan. "Het is nooit een ongeschonden rechte lijn naar de Olympische Spelen. Kijk bijvoorbeeld naar Joep Wennemars met zijn lies. Het ligt allemaal heel gevoelig. Hij (Stolz, red) is levensgevaarlijk, maar ook kwetsbaar."

Het schaatsicoon komt dan ook met een hoopvolle conclusie voor de Nederlandse schaatsfans die de hoop op veel gouden medailles in Milaan al hadden opgegeven. "Op dit moment is Stolz een maatje te groot voor de Nederlandse schaatsers. Maar tijdens de Spelen liggen de kaarten weer anders."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.