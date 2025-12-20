Voor schaatstopper Kjeld Nuis valt kerst dit jaar wat eerder. Dat blijkt uit zijn Instagram Story. Hij pakte vrijdagavond al uit met een kerstdiner, voordat hij zijn 'sobere levensstijl' moet hanteren richting het OKT.

De Nederlandse schaatstop is in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi. Daar zullen vanaf 26 december de plaatsen voor de Winterspelen van Milaan worden verdeeld. Training, voeding en rust zijn cruciaal deze periode om het optimale resultaat te behalen bij het OKT.

Bij Kjeld Nuis en zijn vriendin Joy Beune thuis zal het dus hoogstwaarschijnlijk een sobere kerst worden. In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud legde schaatsgrootheid Marianne Timmer uit hoe het leven van de topschaatsers er in deze tijd uitziet.

Kerstdiner

"Je leeft eigenlijk een heel klein sober leventje. Dat betekent geen kerstdiner. Voor hen is het gewoon yoghurt met fruit en muesli", zei ze. Daarom geniet Nuis nu het nog kan van een vervroegd kerstmaal. Dat doet hij met een groot stuk vlees op de barbecue, zo is te zien op Instagram.

Het huis is ook al helemaal in kerstsfeer. De boom is prachtig versierd en daaronder liggen een hele hoop cadeaus uitgestald.

Eerder deze week verwende hij zichzelf al met een stuk taart. Samen met Beune en haar teamgenoot Pien Hersman genoot hij na de training van een heerlijke punt carrot cake.

OKT

Het OKT wordt van 26 december tot en met 30 december verreden in Thialf. Nuis moet in de laatste twee dagen aan de bak. Voor de schaatser van Team Reggeborgh is het de vijfde keer dat hij meedoet aan het kwalificatietoernooi. Hij won al drie keer olympisch goud. In 2022 was hij de snelste op de 1500 meter en in 2018 veroverde hij de titel op de 1000 en 1500 meter.

