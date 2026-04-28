Joy Beune en haar schaatsploeg, Team IKO X2O Badkamers, zitten allesbehalve stil de afgelopen tijd. De formatie kondigt de ene na de andere transfer aan en dat is dinsdag niet anders. Zij maakten de komst van een groot schaatstalent bekend.

Team IKO X2O Badkamers, dat vanaf volgend seizoen Team X2O Badkamers heet, was het afgelopen seizoen vooral bekend als de ploeg van topschaatsster Joy Beune. Maar de formatie van Erwin en Martin ten Hove is druk bezig om richting volgend seizoen ook in de breedte een sterk team te worden. Dinsdag werd er weer een nieuwe naam aan de inmiddels vrij lange lijst toegevoegd.

Groot talent

Eerder maakte de overwegend blauwe ploeg al de komst van Elisa Dul, Serge Yoro, Arjen Boersma en Ede Kortlever bekend. Daar is nu ook schaatser Nathan Pijl bijgekomen. Het 19-jarige talent komt over van TalentNED, en deed de afgelopen tijd al ervaring op bij onder meer de World Cups voor junioren.

Pijl staat te boek als een zeer veelzijdige renner, die zich voornamelijk op de kortere afstanden focust. Hij werd al eens Nederlands kampioen op meerdere afstanden, en schreef bovendien al wel eens de titel van zowel nationaal kampioen allround als sprint op zijn naam. Daardoor geldt Pijl al jaren als groot talent. Hij zal de sprintploeg bij de mannen van een nieuwe impuls moeten voorzien, naast onder meer olympiër Sebas Diniz.

'Dankbaar'

De inkomende transfer wordt met een bijzonder filmpje wereldkundig gemaakt. Op de eigen sociale kanalen deelt de schaatsformatie een blije Pijl, die een nieuw hoofdstuk aan zijn eigen jongensboek toevoegt. Zijn laatste succes was het grijpen van de nationale titel sprint begin maart in Enschede. Hij hoopt bij zijn nieuwe team volledig uit te groeien tot volwassen schaatser.

Enkele weken geleden maakte de schaatser, die begon met de sport bij club SIVZ in Zeist, zijn vertrek bij TalentNed al bekend. Daar leerde hij naar eigen zeggen heel veel. "Dankbaar om m’n junioren jaren in het blauw af te mogen sluiten. Ik ben onwijs tevreden met de prestaties die ik hier behaald heb van nationale titels tot WK Junioren-deelname. Enorm gegroeid als sporter, schaatser en persoon wat ik nooit had gekund zonder de mensen en staff om me heen. Nu begint het pas, ben klaar voor wat de toekomst gaat brengen."