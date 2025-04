Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong doet oproep: 'Weet jij twee leuke namen?'

De vakantie voor de Nederlandse schaatsers nadert zijn einde. Al snel moet de blik op de voorbereiding van het nieuwe seizoen, waar natuurlijk de focus ligt op de Olympische Spelen. Dat geldt ook voor Antoinette Rijpma-de Jong, die ondertussen de hulp van haar volgers inschakelt.

De winnares van goud (ploegenachtervolging) en zilver (1500 meter) op de laatste WK afstanden heeft er net een vakantie in Moraira aan de Costa Blanca opzitten. Daar vierde Rijpma-de Jong haar dertigste verjaardag en deed ze zichzelf iets cadeau. De topschaatsster trakteerde zichzelf op twee enorme planten, zo is te zien op een foto die ze op Instagram Story deelt.

'Help jij mij om twee leuke namen te verzinnen?', vraagt ze aan haar volgers. Overigens had Rijpma-de Jong ook geluk dat 'twee lieve mannen' haar hielpen met het vervoeren van de planten.

Olympische Spelen 2026

Rijpma-de Jong stapte afgelopen seizoen over van Schaatsteam Jumbo (inmiddels Team Essent) naar Team Reggeborgh. Een overstap die gezien haar resultaten wel beviel. Ze werd Europees kampioene allround en won dus goud op de ploegachtervolging in Hamar. Bij de WK was er ook nog zilver achter de ongenaakbare Joy Beune.

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur, ook al breekt in Nederland de lente aan. Voor de schaatsers is het zaak om op tijd in vorm te geraken, want ze moeten er meteen staan. Bij de NK afstanden (31 oktober - 2 november) zijn namelijk startbewijzen te verdienen voor de World Cups. En die wereldbekerwedstrijden helpen weer om beter in vorm te geraken voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december.

Daar moeten de Nederlandse topschaatsers, onder wie Rijpma-de Jong, vechten om tickets voor de Olympische Spelen in Milaan. Drie keer eerder was ze er al bij: in Sochi (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022). Op de ploegenachtervolging won Rijpma-de Jong zilver (2018) en brons (2022). Individueel was er twee keer brons: op de 1500 en 3000 meter.