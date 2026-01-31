Antoinette Rijpma-de Jong zal hoe dan ook opvallen op de Olympische Spelen. Is het niet vanwege haar prestaties, dan is het wel door haar verfrissende look. De Nederlandse topschaatsster stapte in de voetsporen van Joy Beune en werkte haar nagels bij.

Op de Winterspelen in Milaan is Rijpma-de Jong er op twee onderdelen bij: de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Op het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) stond de ervaren rijdster op toen het moest. Na een teleurstellende 1000 meter nam ze de beslissing om de 3 kilometer te laten varen. De blik ging vól op de schaatsmijl.

Met succes, want samen met teamgenote Femke Kok en Marijke Groenewoud plaatste ze zich voor de 1500 meter. Dat drietal liet wereldkampioene Joy Beune teleurgesteld achter. "Dit was alles ik gehoopt had. Ik ben hier heel trots op", glunderde Rijpma-de Jong nadat ze zich naar haar vierde Olympische Spelen op rij schaatste.

Laatste loodjes

Net als veel andere Nederlandse schaatsers liet ze de EK afstanden links liggen ter voorbereiding op de Spelen. Wel kwam Rijpma-de Jong vorig weekeinde in actie op de laatste World Cup in Inzell. Dat werd geen groot succes voor de schaatsster van Team Reggeborgh, die in een onderling duel van Beune verloor en slechts zevende werd.

Speciale nagels voor Olympische Spelen

Toch lag in Inzell nog niet het piekmoment, dat is pas op 20 februari. Dan vindt in Milaan de 1500 meter plaats. Speciaal daarvoor heeft Rijpma-de Jong een bezoekje gebracht aan de nagelsalon. Het resultaat mag er wezen. Natuurlijk overheerst het oranje op de nagels van de topschaatsster; haar duim, wijsvinger en pink schitteren in die felle kleur.

i © Instagram: _antoinettedejong

Op de overige twee vingers heeft Rijpma-De Jong het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag laten zetten. Een mooie verschijning, waarmee ze dus extra op zal vallen. Het is voor haar te hopen dat het geluk brengt. Momenteel staat de teller op eenmalig olympisch zilver en driemaal brons.

