Joy Beune heeft het World Cup-seizoen winnend afgesloten op de 1500 meter. Daarmee nam ze enigszins sportieve wraak voor het mislopen van de Olympische Winterspelen op die afstand. De topschaatsster rekende in een onderling duel af met Antoinette Rijpma-de Jong, die wel op de 1500 meter naar Milaan gaat.

De schaatsmijl begon zonder één van de drie Nederlandse deelneemsters op de Spelen in Milaan: Femke Kok. Het sprintwonder besloot zich te richten op de 500 en 1000 meter dit weekeinde. Dat pakte vrijdag meteen goed uit, want Kok snelde in een baanrecord naar de winst op de sprint.

Groenewoud stelt teleur

Groenewoud werd op het veelbesproken OKT derde achter Rijpma-de Jong en Kok. De rijdster van Team AH-Zaanlander maakte in de eerste World Cups in Noord-Amerika niet bijster veel indruk, wat er voor zorgde dat ze in Inzell al in rit 3 in actie kwam. Het was aan Groenewoud om een eerste serieuze tijd neer te zetten.

De Nederlandse nam het op tegen Greta Myers uit de Verenigde Staten. Groenewoud reed eigenlijk constant achter haar tegenstander aan, pas in het slot ging ze voorbij. Dat was niet overtuigend, ze was twee seconden langzamer dan in Thialf: 1.55,07.

Pikant weerzien voor Joy Beune

In rit 8 waren alle ogen gericht op wereldkampioene Beune en Rijpma-de Jong. Eerstgenoemde kwam op het OKT twee tienden te kort voor de winst, die naar Rijpma-de Jong ging. Beune liep een olympisch ticket voor haar favoriete afstand mis. Na afloop was de teleurstelling groot.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Beune redt het nipt

In het onderlinge duel ging Beune er met de winst vandoor. De Nederlandse perste er 1.53,34 uit en was daarmee sneller dan de tot dan toe snelste tijd van Ragne Wiklund (1.53,72). Dus kwam het aan op de slotrit tussen World Cup-leidster Miho Takagi en veteraan Brittany Bowe. Takagi zat lange tijd onder het schema van Beune, maar in de slotronde stortte ze in. De Japanse wint wel het wereldbekerklassement.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.