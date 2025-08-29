Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong draagt vaker dan haar lief is sportkleding. Beoordeel je schaatspakken en trainingssetjes op stijl en design, dan is het niet veel. De Europees kampioene allround loopt liever rond in "stoere jurken waarbij je mijn contouren ziet".

Dat zegt de Friese topschaatsster in gesprek met Linda. Het tijdschrift regelde een fotoshoot met Rijpma-de Jong en zette haar op de cover van de editie voor augustus.

Ze legt uit wat haar tegenstaat aan de sportkleding die ze zo vaak uit de kast moet trekken: "Ik train twee keer per dag, dus mijn look bestaat vooral uit leggings en trainingspakken. Ik zou meer stoere lange jurken willen dragen waarbij je mijn contouren ziet. Of flared broeken met een strak shirtje en een oversized colbert."

Koopverslaafd

De partner van Coen Rijpma, een voormalig semiprof in het wielrennen, erkent dat ze voorheen bakken kleding tegelijk kocht. “Vroeger was ik koopverslaafd, aan veel spullen in mijn kast hangen nog kaartjes", biecht ze op. "Zo zonde van je geld, dus dat doe ik niet meer. Ik koop nu liever kleren die wat duurder zijn en langer meegaan."

Kijk je naar schaatsen op tv, dan kan je het niet missen: de lippen van Rijpma-de Jong zijn felrood gekleurd. "Ik ga nooit zonder lippenstift de deur uit", legt ze uit. "Maybelline SuperStay blijft de hele dag zitten. Ik heb nummer 185 Rose Dust voor dagelijks gebruik en 195 Raspberry voor wedstrijden. Die laatste is iets roder."

Pesten

De kleur rood kiest ze niet zomaar: ze is roodharig. Vroeger werd ze vanwege haar rode lokken gepest. Dat had zo'n grote impact op haar, dat ze ervoor koos om haar haar donkerder te verfen. Daar is ze een jaar of tien geleden mee gestopt. Ook heeft ze een stichting opgericht waarmee ze wil helpen in de strijd tegen pesten.

Op Instagram deelde ze al meer over de Antoinette Foundation. "Eindelijk mag ik het delen: ik ben ongelooflijk trots op de lancering van de Antoinette Foundation", aldus Rijpma-de Jong over haar nieuwe stichting. "Als kind voelde ik me vaak anders. Pesten maakte mij onzeker, maar op het ijs vond ik vrijheid. Sport gaf me de kracht om in mezelf te geloven."