Femke Kok beleefde op de ijsbaan een droomseizoen en dus kan de topschaatsster nu eventjes de teugels laten vieren. Dat doet ze dan ook tijdens een welverdiende vakantie.

De 25-jarige Kok is er eventjes tussenuit gegaan en geef haar eens ongelijk na een intens schaatsjaar, waarin ze geweldige resultaten boekte. Het volgende seizoen is nog een tijdje weg en dus kan de schaatsster volop genieten van haar trip naar het buitenland. Samen met een vriendin is Kok afgereisd naar Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken.

'Sharing is caring'

In het Scandinavische land heeft de olympisch kampioene op de 500 meter het prima naar haar zin. Zo bracht ze onder meer een bezoekje aan de bekende haven met de gekleurde huizen. Tussen het afgaan van alle bezienswaardigheden moet er echter ook af en toe wat gegeten worden voor de benodigde energie.

Dat doen de twee uiteraard dan ook en Kok deelt op Instagram een foto van een twee kopjes koffie met twee gebakjes. Dat is waarschijnlijk niet de eerste en de laatste keer dat de schaatsster en haar vriendin dat hebben besteld tijdens de trip naar Kopenhagen. "We proberen natuurlijk alle gebakjes, sharing is caring", schrijft Kok bij de foto.

Droomseizoen voor Kok

Voor Kok werd het afgelopen schaatsjaar er eentje om nooit meer te vergeten. Alles draaide om de Winterspelen en daar was ze op haar best. Ze reed een geweldige tijd op de 1000 meter en leek daarmee het goud te gaan pakken, maar dat was buiten Jutta Leerdam gerekend. Op 'haar' 500 meter was het wel raak voor Kok. Met haar 24e zege op de kortste afstand op rij werd ze olympisch kampioene.

Daarmee was het jaar nog niet voorbij voor Kok, want met het WK sprint volgde er nog een toetje in Heerenveen. Dat nagerecht peuzelde Kok in Thialf volledig op door bij afwezigheid van Jutta Leerdam en Miho Takagi alle vier de afstanden te winnen. Kok pakte daarmee met overmacht voor het eerst de wereldtitel sprint.