Topschaatsster Irene Schouten beleeft hartverwarmend moment met haar zoon en moeder na bewogen periode

Irene Schouten heeft na een erg bewogen periode wat mooie beelden gedeeld. De schaatsster hoopte een eigen marathonteam te starten, maar dat ging niet door vanwege de gezondheid van haar zoon Dirk. Schouten liet haar volgers op Instagram smelten door een bijzondere foto van haar kleine met haar eigen moeder.

Schouten vertrok na een conflict bij Team Albert Heijn-Zaanlander van coach Jillert Anema, maar dat was geen reden om volledig te stoppen. De drievoudig olympisch kampioene was daarna druk bezig om voor volgend jaar haar eigen team te starten en had zelfs al een aantal rijdsters gestrikt, maar toch ging het project niet door vanwege de vervelende privéomstandigheden rond Schouten.

Moeder en zoon samen

De schaatsster deelde vorige week al bijzondere beelden met haar zoon en dat deed ze dit weekend opnieuw. In een 'weekend vol met kermis, pilates en familie' vermaakte Schouten zich erg goed als we de plaatjes op haar Instagram moeten geloven. Ze deelt een foto vanaf de kermis met een vriendin, doet aan pilates, maar de foto met de familie is wel heel bijzonder.

Schouten plaatste een afbeelding waarop haar moeder haar zoontje vasthoudt. Dat zal voor de schaatsster een heel speciaal moment zijn geweest, want haar moeder heeft jaren geleden een hersenbloeding gehad.

Schouten mist moeder

Dat heeft heel veel impact op Schouten gehad en onlangs vertelde ze in de uitzending van De Klassenavond openhartig over wat dat voor haar heeft betekend. De topschaatsster gaf toen aan dat haar moeder 'een hele andere vrouw' is sinds de hersenbloeding.

Nu ze zelf een kindje heeft, merkte ze ook dat ze haar extra mist doordat ze bepaalde vragen niet meer kan stellen aan haar. Wel was ze heel blij dat haar moeder Dirk nog heeft kunnen zien.

Comeback leidde tot breuk

Schouten beviel vorig jaar december van haar zoon, maar stond al snel weer op het ijs. Ze verscheen in maart bij een marathonwedstrijd aan de start en dat was achteraf direct het begin van het einde van haar tijd bij AH-Zaanlander. Er ontstond een conflict tussen de schaatsster en haar ploeg en uiteindelijk werd besloten om uit elkaar te gaan.