Topsschaatsster Joy Beune heeft voor de nodige hilariteit gezorgd bij haar team door een prank uit te halen bij een van haar ploeggenoten. Goede vriendin Pien Hersman is de klos en laat dat duidelijk weten.

Hersman is door het socialteam van Team IKO-X2O gevraagd om in haar handen te klappen voor een nieuwe video op sociale media. Maar daarachter heeft de ploeg stiekem een meme geplakt, naar idee van Beune. Die gaat op haar beurt dan ook helemaal stuk in de comments op Instagram.

'Jij bent voorlopig nog niet jarig!', reageert Hersman daar weer onder. En in een andere reactie slaat ze ook hard van zich af: 'Bitch.' De vriend van Hersman vindt het wel heel grappig. 'Hahaha, lekker dit', schrijft toptennisser Jesper de Jong onder de video.

Bijzondere dag voor De Jong

De Jong stond zondagmiddag nog in zijn eerste finale op een ATP-toernooi. Na een uitstekend begin aan de wedstrijd moest hij toch het hoofd buigen voor Luciano Darderi. De 25-jarige Nederlander verloor in drie sets: 6-4, 3-6, 6-3. Ondanks zijn nederlaag gaat De Jong toch met een heerlijk bedrag aan prijzengeld naar huis: 52.890 euro.

Nuis op trainingskamp

Beune is voorlopig zonder haar vriend Kjeld Nuis. De topschaatster is met Team Reggeborgh op trainingskamp in Inzell. Op vrije momenten pakt Nuis direct de telefoon om met het thuisfront te bellen. Zo deelde de 35-jarige sprinter zondag een screenshot op Instagram dat hij met zijn zoontje Jax (8) aan het videobellen was.

Goud op vier afstanden

De schaatsers maken zich op voor het olympische seizoen. Beune hoopt zich voor het eerst te plaatsen voor de Olympische Winterspelen en zou direct kanshebber zijn op meerdere afstanden. Zij schreef dit jaar drie gouden plakken op haar naam bij de WK afstanden: 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging. Een jaar eerder won zij ook de 5000 meter.