Kjeld Nuis maakte op trainingskamp met Team Reggeborgh tijd om voor sociale media uitgebreid over zijn espressomachine te vertellen. De topschaatser vertelde ook wanneer die uit de hand gelopen hobby begonnen is. En daar schrok zijn vriendin Joy Beune van: 'Weet je hoe oud ik toen was?'

"Ik doe dit elk trainingskamp", zegt Nuis voor de camera van Team Reggeborgh. De ervaren sprinter (35 jaar) is bezig met een bakkie koffie zetten. Hij staat erom bekend altijd zijn eigen koffiemachine mee te nemen. "Het is eigenlijk gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby."

"Op den duur lust je eigenlijk nergens meer koffie", geeft Nuis toe. "Omdat je gewoon thuis super lekkere koffie hebt." Niet alleen op trainingskampen, ook bij de World Cups gaat de machine mee. En hoe het nou komt dat Nuis zo'n coffee addict is geworden? Hij is ermee aangestoken door Jan Smeekens en Wouter Oldeheuvel, twee oud-ploeggenoten.

'Zó fout'

"Ja, ik denk dat ik in 2011 mijn eerste espressomachine kocht. Met hun uitgezocht in Collalbo op internet: Die ga ik kopen als ik terug ben. Toen is de ellende begonnen." Zijn vriendin Beune zag de video ook en schrok van het jaartal: '2011... Weet je hoe oud ik toen was?' De 26-jarige stayer is geboren in 1999 en was toen dus twaalf jaar. 'Zó fout', reageert Nuis dan ook.

Het koppel kon elkaar afgelopen weekend eindelijk weer in de armen sluiten. Waar Nuis met zijn ploeg op trainingskamp was in Inzell (Duitsland), was Beune met twee teamgenoten van Team IKO-X2O op hoogtestage in Andorra. Zij bereiden zich deze maanden voor op het olympische schaatsseizoen.

Olympisch kwalificatietoernooi

Het seizoen begint pas écht op 31 oktober, de eerste dag van de NK afstanden. Maar de schaatsers zullen vooral gefocust zijn op het OKT (olympisch kwalificatietoernooi) van eind december. Daar moeten de rijders in topvorm zijn om een ticket voor de Olympische Spelen af te dwingen.

Beune zei daar eerder over tegen Sportnieuws.nl: "Ik moet me eerst tussen Kerst en Oud en Nieuw zien te plaatsen. Dat wordt denk ik al een hele grote uitdaging, want ik denk dat iedereen daar op z'n aller, allerbest is. Dan moet je er gewoon bij zitten. Als je er niet bijzit, dan heb je gewoon dikke vette pech. Dan ben je er gewoon niet en kan je weer vier jaar wachten."