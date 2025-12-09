Joy Beune deelde dinsdag op haar Instagram dat ze verrast werd door een nieuwe samenwerking. De 26-jarige topschaatsster mag namelijk een mooie rol vertolken voor een bekend merk.

Beune reed afgelopen weekend nog de pannen van het dak in Thialf tijdens de derde World Cup-wedstrijd van het seizoen. Zo won ze de 1500 meter en pakte ze een bronzen medaille op de 5000 meter.

'Noooo way!'

Naast schaatsen heeft Beune nog een pijlsnelle hobby. Zo doet ze ook aan motorrijden. Begin september behaalde Beune haar motorrijbewijs. Ze deelt die hobby met haar vriend Kjeld Nuis. Hij is al langer een fanatieke motorcoureur.

Beune deelde dinsdag in een verhaal op haar Instagram dat ze vanaf nu ambassadeur is voor het prestigieuse motormerk Ducati. "Noooo way!", schrijft ze bij een foto van twee minimotoren en een kaart met een AI-gegenereerd plaatje van haarzelf met Nuis. Beune werd verrast door het nieuws, want ze schrijft er ook bij: "Heb net pas het nieuws vernomen dat ik officieel ambassadeur ben voor Ducati."

'Better together'

Haar geliefde Nuis, die afgelopen weekend zilver veroverde op de 1500 meter in Heerenveen, herplaatst het verhaal van Beune waarin ze bekendmaakt Ducati-ambassedeur to worden op zijn eigen Instagram. Hierbij schrijft de 36-jarige topschaatser: "Better together." Het lijkt er dus op dat Nuis zelf ook ambassadeur is geworden van het Italiaanse motormerk.

Niet in actie in Hamar

Beune heeft komend weekend genoeg tijd om een ritje op een motor te maken. De topschaatsster komt namelijk niet in actie tijdes de vierde World Cup-wedstrijd in Hamar. Ze heeft in samenspraak met de Nederlandse schaatsbond vrij gekregen, net als Jutta Leerdam en Angel Daleman. Toch is de kans klein dat Beune daadwerkelijk haar helm op gaat zetten. Momenteel staat het leven van elke Nederlandse topschaatser in het teken van in vorm raken voor het OKT (olympisch kwalificatie toernooi). Dit beruchte toernooi wordt van 26 december tot en met 30 december verreden.

