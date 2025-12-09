Naast haar indrukwekkende prestaties tijdens de World Cup zorgt Joy Beune ook buiten het ijs voor genoeg gesprekstof. In de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As komt een opvallende foto van de schaatsster uitgebreid voorbij.

“Ze had een heel leuke foto gepost op Instagram”, vertelt Van As. “Met de drie gewonnen medailles op de achtergrond én die tattoo van Kjeld Nuis van haar op zijn onderarm. Natuurlijk een vrij groot kanon.”

'Is dat slim?'

Maar daar bleef het niet bij. Van As vervolgt: “Zij had zelf ook een plakplaatje van Kjeld. Is dat slim om een tijdelijke te doen? Want die van haar was natuurlijk nep.”

Hoog reageert direct: “Ja, gelukkig wel ja. Godsakke.” Beide vrouwen schieten in de lach. Van As: “Het is wel een risicootje om een foto van je geliefde te laten tatoeëren.” Hoog zegt stellig: “Ja, tuurlijk is dat een risico. Zeker op je hele onderarm.”

'Hij is wel mooi'

“Is het verstandig van haar dat het tijdelijk is?”, vraagt Van As zich af. Hoog knikt: “Zeker.” Van As moet wel eerlijk toegeven: “Hij is wel mooi hoor. Ik vind die tattoo van haar op Kjelds onderarm echt mooi gemaakt.”

Hoog grijpt haar kans: “Zou dat iets voor jou zijn? Een grote foto van Sven (Kramer, red.)?” Van As antwoordt meteen: “Ik heb geen één tattoo en dan zal ik daarmee beginnen.” De studio barst opnieuw in lachen uit. “Ik denk wel dat hij het heel leuk vindt”, zegt ze over haar beroemde vriend.

Beune en Nuis zijn al jaren bij elkaar. Tot een huwelijksaanzoek kwam het tot teleurstelling van de blondine uit Borne nog niet.

World Cup Heerenveen

Beune won in Thialf, tijdens de een na laatste World Cup van het seizoen, voor de zesde keer op rij de 1500 meter. Ook reed ze haar eerste 5000 meter van het seizoen, waarop ze knap derde werd.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering natuurlijk veel schaatsnieuws én de ontknoping van de Formule 1. Beluister de podcast via je favoriete app.