De World Cup in Hamar van komend weekend is voor de Nederlandse schaatsers de laatste kans om zoveel mogelijk startbewijzen voor de Olympische Spelen binnen te slepen. Toch is er besloten om topschaatssters Jutta Leerdam, Joy Beune en Angel Daleman niet mee te nemen naar de wedstrijd in Noorwegen.

Er hangt veel af van het weekend in Hamar, want Nederland moet er na deze wedstrijd in de klassementen goed voorstaan om het maximale aantal startbewijzen in de wacht te slepen voor de Spelen in Milaan. Desondanks hebben Beune, Leerdam en Daleman toestemming gekregen om het World Cup-weekend over te slaan.

Freek van der Wart, die samen met technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit, en oud-schaatser Andries Kasper de Selectiecommissie vormt, licht die keuze toe: "Na Heerenveen hebben we geconcludeerd dat er op de meeste afstanden is voldaan aan de kwalificatie-eisen, ongeacht de resultaten in Hamar. Voor die afstanden hebben we, in samenspraak met coaches en rijders, daarom maatwerk kunnen toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld dat sporters besluiten Hamar over te slaan of kiezen voor bepaalde afstanden."

Veel wijzigingen

Waar het eerder genoemde drietal helemaal niet aanwezig is, zullen Jenning de Boo en Femke Kok ook een aangepast programma rijden. Zij doen wel mee aan de eerste 500 meter en de 1000 meter, maar slaan de tweede omloop op de kortste afstand over. Marijke Groenewoud doet enkel mee aan de 3000 meter en de mass start. Zij komt niet in actie op de 1500 meter en de ploegenachtervolging.

Die wijzigingen hebben tot gevolg dat er flink wat andere namen op de startlijst zullen staan. Zo krijgt Suzanne Schulting de kans om twee keer de 500 meter te rijden, doet Meike Veen mee aan de 1000 en de 1500 meter én vormen Kim Talsma en Melissa Wijfje samen met Antoinette Rijpma-De Jong het Nederlandse team op de ploegenachtervolging.

Bij de mannen mag Dai Dai N'tab de tweede 500 meter rijden als vervanger van De Boo. Joep Wennemars staakte afgelopen weekend door een blessure direct zijn race op de 500 meter en zal in Noorwegen sowieso niet in actie komen op de 1000 meter. Hij staat nog onder voorbehoud op de deelnemerslijst van de 500 meter. Het kan namelijk zijn dat hij door enkel te starten belangrijke punten voor Nederland pakt om het maximale aantal tickets voor de Spelen te pakken.

Selectie Nederland voor World Cup Hamar

Vrouwen

500 meter (1): Femke Kok, Marrit Fledderus, Anna Boersma, Suzanne Schulting, Isabel Grevelt.

500 meter (2): Anna Boersma, Suzanne Schulting, Dione Voskamp.

1000 meter: Femke Kok, Marrit Fledderus, Isabel Grevelt, Antoinette Rijpma-de Jong, Meike Veen.

1500 meter: Antoinette Rijpma-de Jong, Melissa Wijfje, Meike Veen.

3000 meter: Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff, Sanne in ’t Hof, Melissa Wijfje.

Team pursuit: Kim Talsma, Antoinette Rijpma-de Jong, Melissa Wijfje.

Mass start: Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff.



Mannen

500 meter (1): Jenning de Boo, Sebas Diniz, Stefan Westenbroek, Joep Wennemars (onder voorbehoud), Merijn Scheperkamp.

500 meter (2): Sebas Diniz, Stefan Westenbroek, Joep Wennemars (o.v.), Merijn Scheperkamp, Dai Dai N'tab.

1000 meter: Tim Prins, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Serge Yoro, Merijn Scheperkamp.

1500 meter: Kjeld Nuis, Tim Prins, Wesly Dijs, Tijmen Snel, Serge Yoro.

5000 meter: Jorrit Bergsma, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Kars Jansman, Beau Snellink.

Team pursuit: Chris Huizinga, Beau Snellink, Marcel Bosker.

Mass start: Bart Hoolwerf, Jorrit Bergsma.

