Topschaatsster Jutta Leerdam was afgelopen weekend met haar verloofde Jake Paul in Italië voor de bruiloft van zijn broer Logan en Nina Agdal. Het was een groot feest, maar tussendoor trok het stel zich terug op hun hotelkamer. Daar geeft Leerdam een inkijkje aan haar volgers.

Het weekend bestond uit veel feestelijke gelegenheden ter ere van het huwelijk van Logan en Nina. Jutta en Jake waren uiteraard overal van de partij. De topschaatsster had ook voor ieder moment een prachtige outfit uitgezocht.

Samen met Paul maakte ze zich klaar voor een feestje bij het zwembad. Op het moment dat ze beide zijn omgekleed, laat ze haar vriend nog even wachten op de hotelkamer. Dat blijkt uit een video op TikTok. "Ja we gaan", zegt de Nederlandse tegen de bokser en entertainer. "Maar ik moet mijn outfit laten zien schat."

'Beste outfit'

Daarom draait ze eerst nog wat rondjes voor de camera. De 26-jarige draagt een wijde broek en een haltertop met een rood-wit-blauwe print. Het setje is van het merk Camilla en mag wel even geshowt worden. Het heeft namelijk behoorlijk veel gekost.

De broek is 665 euro en voor de top betaal je 560 euro op de webshop. Gelukkig vindt Paul het wel een geslaagde look. "Je ziet er geweldig uit. Laat ze de geweldigheid zien", zegt hij. "Het is de beste Europese zomeroutfit ooit", is de mening van Leerdam.

"Daarom moest ik het laten zien." Vervolgens pakt ze snel haar telefoon op en loopt ze richting Paul om naar het feestje te vertrekken.

@juttaleerdam You ask I deliver 🥰 Will be posting more of my outfits ♬ Warm Nights - LAKEY INSPIRED

'Weekend vol liefde'

Leerdam blikt in een bericht op Instagram ook nog terug op het 'weekend vol liefde'. Ze deelt vertederende beelden van het bruidspaar en hun dochtertje Esmé.

Inmiddels is Leerdam alweer in Nederland op het ijs te vinden. Ze is in voorbereiding op het komende olympisch schaatsseizoen. Daarin hoopt de Nederlandse haar grote droom waar te maken: olympisch goud op de 1000 meter. Vier jaar eerder werd ze tweede op haar favoriete afstand achter Miho Takagi.