Topschaatsster Jutta Leerdam geeft uniek inkijkje in liefdesleven met Jake Paul: 'Wacht, ik moet ademen'

Jutta Leerdam is inmiddels verloofd met haar geliefde Jake Paul en het koppel is al een aantal jaren dolgelukkig. En dat terwijl hun liefdesleven niet altijd makkelijk is. Leerdam is immers veelvuldig voor races in Nederland en elders ter wereld, terwijl Paul veelvuldig in de Verenigde Staten is. Leerdam geeft daarom een bijzonder inkijkje in hun leven.

Dat doet de topschaatsster in de meest recente aflevering van Paul American. Daarin reist de cameraploeg af naar Nederland om Leerdam uitgebreid te filmen. En dat is niet zonder reden, want Paul komt uiteraard langs. De twee hadden elkaar al anderhalve maand niet gezien en Leerdam is zichtbaar nerveus.

Vijf minuten met Jake Paul

"Als Jake komt, ben ik er klaar voor", vertelt Leerdam terwijl ze koffie zet in een volgens haar toepasselijke mok voor Paul. Daar staat namelijk 'fuck it' op. "Deze past bij hem." Vervolgens onthult ze dat het een vrij kort bezoekje wordt voor Paul, want in die periode (het is opgenomen in het najaar) is Leerdam druk met trainen en voorbereiden op schaatswedstrijden. Ook is Paul op dat moment bezig met zijn gevecht tegen Mike Tyson. "Ik kan hem zo vijf minuten zien en dan moet ik naar de schaatsbaan om te trainen."

De hereniging in huize Leerdam is dan ook kort en krachtig. Als Paul laat weten dat hij er bijna is, kan de zenuwachtige Leerdam haar enthousiasme niet onderdrukken. "Hij is er bijna", giechelt ze. "Hij is er bijna! Wacht, ik moet ademen." Luttele minuten later is het dan écht zo en staat Paul voor de deur.

Leerdam mist Paul meer

Het levert een liefdevolle kus op en ook een bak aan lieve woorden. "Ik heb je gemist", zegt Paul. Leerdam: "Ik heb jou meer gemist." Vervolgens genieten ze van de korte tijd die ze hebben voordat Leerdam naar Thialf moet om te trainen. De Nederlandse kan niet geloven dat haar geliefde in Nederland is. "Dit voelt niet echt, je bent er echt." Al knuffelend benadrukt Leerdam vervolgens dat ze Paul écht meer gemist heeft dan hij haar.

Leerdam geeft de kijkers nog wat wijsheden mee over een geliefde aan de andere kant van de wereld. "Een langeafstandsrelatie is raar. Je ziet elkaar een hele poos niet, dus je moet erg zelfstandig zijn. Zeker vanwege onze carrières. Als we elkaar dan weer zien en tijd met elkaar doorbrengen, dat voelt soms te mooi om waar te zijn."

Mogelijk is de langeafstandsrelatie spoedig verleden tijd. In de serie, die is opgenomen voordat Leerdam ten huwelijk werd gevraagd, hint Paul er meermaals op dat hij spoedig een gezinnetje wil stichten met Leerdam. Zij lijkt de komende Spelen voor de laatste keer een poging te doen om olympisch goud te pakken. Dat moet dus volgend jaar gebeuren in Milaan. In de meest recente aflevering grapt ze nog dat ze misschien een keer aan de Olympische Zomerspelen wil deelnemen, maar dat gaat er bij Paul niet in.