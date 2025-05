Topschaatsster Jutta Leerdam krijgt duidelijk signaal van haar lichaam: 'Ik voel dat ik dat wil worden'

Jutta Leerdam gaat er de komende negen maanden alles aan doen om goud te pakken op de Olympische Spelen. De schaatsster lijkt van plan om na het seizoen vervolgens haar schaatsen aan de wilgen te hangen zodat ze zich op een ander levensdoel kan storten.

Leerdam moet elke dag het beste uit zichzelf zien te halen, maar ze biecht in de serie Paul American op dat ze dat niet altijd makkelijk vindt. Haar lijf heeft tenslotte hele ander plannen. "Het is lastig. Mijn lichaam wil het gezinsleven. Dat voel ik en veel vrouwelijke sporters praten daar niet over."

Dat gevoel zorgt voor moeilijke momenten bij Leerdam: "Als je alles geeft wat je hebt, is het zo frustrerend. Ergens denk je: ik wil dit niet meer, laat me doen wat ik echt wil doen." Ondanks die gedachten haalt ze nog altijd veel voldoening uit leven als schaatsster: "Ik wil ook winnen. Dus als ik win, ben ik gelukkig. Het is zo'n strijd."

Levensdoel voor Leerdam

Paul kan in ieder geval niet wachten tot Leerdam stopt met schaatsen: "Ze wint olympisch goud. Daarna begint ons leven. We gaan trouwen, stichten een gezin en zijn elke dag bij elkaar."

Leerdam sluit zich daar volledig bij aan. Ze legt in de aflevering, die vorig jaar zomer werd opgenomen, uit dat ze gemaakt is voor het krijgen van kinderen. "Ik voel dat ik moeder wil worden en dat ik er wil zijn voor mijn kinderen, net als mijn moeder. Dat is mijn andere levensdoel, naast het schaatsen. Dat is altijd zo geweest", vertelt ze tegen Paul, terwijl ze op een bootje over het water in Nederland dobberen.

Baby fever

Haar baby fever neemt vervolgens helemaal ernstige vormen aan als Paul zijn broer Logan gaat bellen. Op het moment van opnemen was Nina Agdal, de verloofde van Paul, namelijk hoogzwanger. "Ik kan niet wachten om zwanger te zijn, zo leuk", merkt Leerdam daarna op. Paul heeft daar wel een oplossing voor: "Buig maar voorover."

Olympische Winterspelen

Voorlopig is het leven van Leerdam nog helemaal gericht op haar andere levensdoel: goud op de Olympische Winterspelen. De topschaatsster hoopt die medaille volgend jaar in Milaan in de wacht te slepen. Ze kwam in 2022 al heel dichtbij, maar eindigde op de 1000 meter toen als tweede achter Miho Takagi.