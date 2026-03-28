Topschaatsster Jutta Leerdam staat naast haar kwaliteiten op het ijs ook bekend om haar lange blonde lokken en iconische eyeliner. Maar nu heeft de olympisch kampioene zich een nieuwe look laten aanmeten.

Dat laat de schaatsster zien in haar Instagram Story. Ze lijkt een bezoek te hebben gebracht aan de kapper want haar blonde haar is anders gestyled dan normaal. Tijdens wedstrijden draagt ze het vaak in een paardenstaart, maar op foto's op Instagram laat ze haar steile lokken ook vaak los over haar schouders hangen.

Maar zaterdag koos ze ervoor om eens de krul erin te zetten. Op een foto vanuit de kappersstoel is te zien dat haar lokken een slag hebben gekregen

Leerdam is net terug van wintersport met haar familie. Ze geniet van haar vrije tijd nu het schaatsseizoen voorbij is. Vrijdagavond ging ze nog lekker uit eten. Via Instagram deelt de 27-jarige foto's van heerlijke gerechten.

De schaatskampioene maakte in februari haar grote droom waar. Ze won olympisch goud op haar favoriete afstand, de 1000 meter, tijdens de Winterspelen in Milaan. Bovendien pakte ze het zilver op de 500 meter. Ze sloeg daarna de WK sprint, waarvoor ze een aanwijsplek had gekregen, over om alvast een welverdiende vakantie te nemen.

Ze verbleef de eerste weken in Puerto Rico bij haar verloofde Jake Paul. De Amerikaanse bokser en influencer vroeg Leerdam vorig jaar ten huwelijk, maar zij wilde wachten tot na de Spelen met het plannen van de bruiloft. Nu ze haar grote doel heeft bereikt twijfelt ze over haar toekomst in de sport. De twee hebben vaker gesproken over hun kinderwens en mogelijk zal Leerdam daar tijd voor vrijmaken.

Voorlopig is ze nog druk in de weer. Ze was deze week nog in de sportschool te vinden en daar aan het trainen met zware gewichten.