Influencer wordt beschuldigd van overspel met verloofde van Jutta Leerdam: 'Heb ik geslapen bij Jake Paul?'

Jake Paul, de boksende vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, heeft in Puerto Rico bezoek gekregen van een beroemde vlogger: Roro (23). Maar bleef het bij een professionele ontmoeting, of heeft Rocío López Bueno, zoals ze echt heet, Paul van een heel intieme kant leren kennen? Die geruchten doen in Spanje de ronde.

De Spaanse krant Marca kopt: "De Spaanse influencer Roro explodeert nadat geruchten over mogelijk overspel met Jake Paul viraal gaan: 'Wie is die idioot?'"

Vervolgens legt de krant uit dat Roro het plan opvatte om meer te weten te komen over boksen en de cultuur om die sport heen. Vandaar dat ze het vliegtuig nam naar Puerto Rico, waar Paul een landgoed heeft, dat Leerdam inmiddels meerdere keren heeft bezocht.

'Heb ik geslapen bij Jake Paul?'

Roro is behoorlijk ziek van de geruchten dat ze heeft gerommeld met Paul. Ze was nota bene naar Puerto Rico gegaan in het bijzijn van haar vriend, Pablo Santos, voor wie ze in haar culinaire vlogs vaak kookt.

"Ben ik naar het huis van Jake Paul gegaan, toen hij en ik daar alleen waren?", zo zegt Roro in een reactie op de roddels. "Nee! Heb ik geslapen in zijn huis met hem erbij? Natuurlijk niet!" Ze benadrukt dat zij en Paul in Puerto Rico van begin tot eind werden vergezeld door Roro's team.

Idioot

"Wie is de idioot die is begonnen met deze geruchten?', zo bijt Roro van zich af. "Ik heb nog nooit zoiets als dit gezegd in mijn leven. Wat is er verdomme mis met jou? Dan ben je echt ziek in het hoofd hoor. Stop ermee dat jullie je onzekerheden op mij afreageren. Bemoei je niet met mijn relatie. Het is niet mijn fout dat jullie geen liefde kennen."

Jutta Leerdam

Leerdam heeft inmiddels Puerto Rico verlaten. De komende tien maanden richt ze zich op haar voorbereiding en hopelijke deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië. Het afscheid van Puerto Rico, Jake Paul en zijn hond Thor valt niet alleen Leerdam zwaar, maar ook haar vriend.

"Ik ga je enorm missen", reageert hij op het bericht van zijn verloofde op social media, waarin ze aangeeft dat ze pas over tien maanden weer naar Puerto Rico zal reizen. Paul moet zich de komende maanden dus zonder Leerdam vermaken op het eiladn. De schaatsster zal hopen dat het harde werken resulteert in een gouden plak op de Olympische Winterspelen.

De Spaanstalige reactie van Roro en daaronder een preview van haar bezoek aan Jake Paul