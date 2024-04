Dit is de zwangere schoonzus van Jutta Leerdam, wereldberoemd fotomodel en ex van Leonardo di Caprio

Jutta Leerdam is sinds ze een jaar geleden een relatie kreeg met Jake Paul in een compleet nieuwe wereld terechtgekomen. De schaatsdiva vliegt de wereld over in de privéjet van de Amerikaanse bokser/influencer en schittert tussen de internationale sterren. Maandag werd bekend dat haar zwager Logan en zijn verloofde Nina Agdal hun eerste kindje verwachten. Waar kennen we de Deense van?

Agdal is bovenal fotomodel. De inmiddels 32-jarige Deense brak door dankzij jaarlijkse Swimsuit Edition van Sports Illustrated stond. In 2012 werd ze daarin verkozen tot Rookie of the Year en twee jaar later stond ze zelfs op de voorpagina. Omdat het de 50ste editie was, was er extra veel aandacht voor het blad en dat kwam Agdal uiteraard goed uit.

Ook in de jaren daarna stond ze regelmatig in de Swimsuit Edition en liep ze modeshows voor onder meer Victoria’s Secret. Dat laatste deed ze samen met een andere Nederlandse: Doutzen Kroes.

Logan Paul

Agdal en Logan Paul daten sinds 2022 en vorige jaar vroeg hij haar ten huwelijk. Ze zei ja en dus zijn de twee sindsdien verloofd. Ze zouden elkaar ontmoet hebben op een nieuwjaarsfeestje. In het verleden had ze relaties met onder meer Leonardo DiCaprio (2016-2017), Maroon 5-zanger Adam Levine en Jack Brinkley-Cook, de zoon van supermodel Christie Brinkle.

Fitnessgoeroe

Sinds 2020 verdient Agdal haar geld ook als fitfluencer. Ze zette een eigen methode op om af te vallen en fit te worden en verkoopt allerlei producten die daarbij zouden helpen. Ook zet ze zich in voor 'waardering van het lichaam'. Kortom, iedereen kan mooi zijn op zijn eigen manier.

Om dat aan te tonen, kreeg ze het regelmatig aan de stok met Instagram. Verschillende van haar foto's waren volgens het sociale medium iets te onthullend en werden verwijderd. Tot ongenoegen van de Deense, die ze dan gewoon opnieuw plaatste: "Dat spreekt voor zich."

Jutta Leerdam

Agdal en Leerdam zijn nog niet vaak samen gezien. Wel waren ze onlangs allebei van de partij bij WrestleMania. Een showworstelevenement waaraan Logan Paul meedeed. Op een filmpje van hun beiden schoonmoeder zijn ze te zien en Pam Stepnick noemt ze 'speciaal en lief'.

Sinds Leerdam een relatie heeft met Paul duikt ze regelmatig op in Hollywood en Miami, om tussen de sterren naar basketbal te kijken en te dineren in luxe restaurants. Daarbij breidt het indrukwekkende, internationale netwerk van de 25-jarige sprintster zich steeds verder uit. Het contrast met haar schaatsende collega's, die doorgaans een week of op een tropisch eiland doorbrachten (zoals Antoinette Rijpma-De Jong), of met vriendinnen door Spanje fietsen (zoals Joy Beune) wordt daarmee steeds groter.

Een nieuwe ploeg voor komend seizoen heeft ze echter nog niet. Haar contract bij Jumbo-Visma liep af en verlengen is niet zomaar geregeld.