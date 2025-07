Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Jutta Leerdam besloot om haar eigen weg te gaan in het schaatsen. De topschaatsster besloot haar eigen ploeg op te zetten, kort na haar vertrek het toenmalige Jumbo-Visma (nu Team Essent). Haar toenmalige trainer Jac Orie ging in op de veelbesproken breuk.

In april 2024 maakte Leerdam bekend te vertrekken bij de bekende schaatsploeg. Niet veel later richtte ze haar eigen team op. De lezingen over de breuk liepen kort na het nieuws uiteen. Toen vanuit de ploeg werd gecommuniceerd dat 'niemand groter is dan de ploeg', vond Leerdam dat destijds 'een mes in de rug'. Schaatscoach Jac Orie deed zondag zijn kant van het verhaal in De Perstribune.

De reden volgens Jac Orie

Volgens werden hij en Leerdam het simpelweg niet eens. "We kwamen er over het programma gewoon niet uit. Het is heel simpel. Jutta had een bepaald idee hoe ze het wilde doen, ik zeg 'nou, zo gaan we dat niet doen. Want daar kan ik mijn handtekening niet onder zetten.'"

Orie denkt anders over gesprek dan Leerdam

In al die jaren heeft Orie vaak genoeg meegemaakt dat topschaatsers toe waren aan een andere ploeg. Bij Kjeld Nuis was dat enkele jaren geleden het geval. Toch zit er volgens Orie een wezenlijk verschil in het vertrek van Nuis en het vertrek van Leerdam. "Bij Jutta was het ietsje anders, denk ik. Ik denk dat het een ander gesprek was dan 'nou ik ga weg'. Ik denk niet dat het gesprek zo liep."

Toch lijkt de manier waarop her gesproken is over het vertrek Orie nog een beetje te steken. "Wat je wel eens hebt, en daar word ik wel eens moe van: dan hoor je ze (schaatsers, red.) in de pers nog redenen te zoeken waarom ze weg zijn gegaan. En die waren er dan eigenlijk niet. Dat doen ze overigens zeker niet allemaal", zo voegt Orie toe.

Geen haat en nijd

Ondanks de geruchtmakende breuk is er volgens Orie geen haat en nijd tussen hem en de topschaatsster. "Ik vind Jutta echt een prima sportster, ik vind haar echt harstikke goed. Ik vind haar ook aardig, dat heeft er niks mee te maken. Alleen, je hebt een team en ik geloof in een teamproces en daar moet je afspraken over maken. En als die afspraken niet tot elkaar komen... Nou, dan moet je gewoon niet verder gaan."

Nieuwe ploeg Jutta Leerdam

Uiteindelijk ging Leerdam dus op haar eigen houtje verder. Inmiddels heeft ze nu het zogeheten 'Team Kafra', waar ook enkele andere schaatsers bij zijn aangesloten. De meest opvallende en in het oog springende naam is die van Kai Verbij. Zij kennen elkaar van hun Jumbo-tijdperk. Leerdam lijkt overigens niet al te lang meer te gaan schaatsen. Ze is inmiddels verloofd met de beroemde Amerikaan Jake Paul en liet al doorschemeren na de Winterspelen van Milaan (februari 2026) niet nog een olympische cyclus mee te pakken. Volgend jaar rijdt ze dus haar laatste Winterspelen.