Dat Jake Paul het volgende maand op gaat nemen tegen Anthony Joshua heeft voor flink wat verbazing gezorgd in de sportwereld. Inmiddels heeft ook topschaatsster Jutta Leerdam gereageerd op het nieuwe gevecht van haar boksende verloofde.

Paul zou afgelopen week eigenlijk gaan vechten tegen Gervonta Davis. Dat zou voor de verloofde van Leerdam het grootste gevecht uit zijn loopbaan worden, want niet eerder trof hij iemand die slechts enkele jaren geleden een wereldtitel in handen had. Kritiekpunt was echter wel dat Davis een stuk lichter was dan Paul.

Er ging echter vlak voor het gevecht een streep door hun duel. Dat besluit kwam vlak nadat Paul's tegenstander door zijn ex-vriendin werd beschuldigd van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed. Paul moest op zoek naar een nieuwe tegenstander en vond die tot ieders verbazing in Joshua.

Sprakeloze Leerdam

Paul neemt het op vrijdag 19 december op tegen Joshua en over dat duel is veel te doen. Toen het enkel nog geruchten waren, sprak oud-kampioen David Haye al uit over het gevecht. Hij zei te vrezen voor het leven van Paul en vond dat Joshua alleen kon verliezen als hij op het moment van de partij aan een beademingsapparaat in het ziekenhuis lag.

Het was ook wachten op de reactie van Leerdam en die is er inmiddels ook. Zij laat van zich horen via Instagram. Ze deelt in haar story een bericht over het gevecht van haar verloofde. Ze plaatst daar drie emoji's bij met een hand voor de mond. Daaruit blijkt dat Leerdam verrast en sprakeloos is door het nieuwe gevecht van haar geliefde.

i De reactie van Leerdam op het gevecht van Paul. © Instagram / Jutta Leerdam

World Cup

Leerdam zit op dit moment zelf ook aan de andere kant van de wereld. Ze reed afgelopen weekend de World Cup in Salt Lake City en won daar de 1000 meter na een mooi duel met landgenote Femke Kok.

De topschaatsster moet komend weekend weer aan de bak, maar dan in Calgary. Voor Leerdam staat alles echter in het teken van het OKT (Olympisch Kwalificatietoernooi) in december. Daar zijn namelijk tickets voor de Winterspelen te verdienen. Het is daardoor wel de vraag of ze een week voor het OKT aanwezig kan zijn bij het gevecht van Paul.