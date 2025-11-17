Jutta Leerdam was bij de World Cup in Salt Lake City de beste op de 1000 meter na een prachtig gevecht met landgenote Femke Kok. Dat was een mooie opsteker voor de topschaatsster, maar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer denkt dat Leerdam weleens een probleem kan hebben door Kok, dat vertelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Leerdam werd bij de NK afstanden nog geklopt door Kok op haar favoriete afstand, maar toen had ze last van een blessure. In Salt Lake City sloeg ze terug. "Na het NK was zij echt wel heel erg getergd", vertelt Timmer. "Ze heeft natuurlijk wel even weer goed laten zien van: ik ben er gewoon en ik ben goed. Die duizend was heel strak, goed gereden."

Megastrijd tussen Leerdam en Kok

Wel waarschuwt Timmer direct voor Femke Kok, die zondag het wereldrecord op de 500 meter aan gort reed. "Als Femke die duizend zo gaat rijden als de tweede 500 meter in Salt Lake, dan kan Jutta niet in de buurt komen. Dan pakt Femke al 1,3 seconden op de eerste 600 meter. Dat ga je bijna niet meer goedmaken in de laatste ronde."

En Timmer voorspelt dat Kok die snelheid makkelijk kan doortrekken. "Zij heeft absoluut zoveel basissnelheid. Die moet ze gebruiken en daar moet ze het van hebben. Dan is zij absoluut de koningin van de duizend meter." "Dat wordt een megastrijd", kijkt Timmer uit naar de komende clashes tussen Leerdam en Kok.

Gewaagde keuze

Bij de eerste World Cup in Salt Lake City was Leerdam dus wel de snelste, mede dankzij nieuwe ijzers. "Dat is je fundering, dat dus dat is heel belangrijk", zegt Timmer over de gwaagde keuze van Leerdam om nieuwe 'messen' te gebruiken.

"Dat het goed zit en dat je daar geen zorgen over hebt. En dat je niet hoeft te twijfelen of die ijzers er goed onder staan. Want je kunt ze iets schuiven, je kan ze buigen, de ronding moet goed zijn. Daar moet je niet aan gaan twijfelen, want dat is je fundering. Als je daar aan gaat sleutelen, dan stort stort het hele huis in."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

Jake Paul 'uit zijn panty'

Timmer zag ook de beelden van Jutta's dolenthousiaste verloofde Jake Paul. "Nou, die ging helemaal uit z'n panty inderdaad. Benieuwd wat hij gaat doen als zij straks olympisch kampioen wordt, Hoe ziet dat er dan uit? Dan gaat hij vliegen ofzo? Dat wordt ook nog een spektakel. Daar moeten we een camera op zetten. Het was een mooi bericht van hem op Insta. Hij leeft wel mega mee. Ook wel weer gaaf om te zien."

