Vol blijdschap werd Jutta Leerdam deze week herenigd met haar verloofde Jake Paul. Door hun drukke schema’s waren ze lange tijd gescheiden van elkaar, maar nu geniet de topschaatsster van de waardevolle momenten samen. Toch was het niet alleen de Amerikaanse bokser die de aandacht trok, maar iemand anders die hen vergezelde.

De rust en gezelligheid van deze dagen lijken Leerdam goed te doen. Na 2,5 maand van scheiding door drukke schema’s, krijgt ze nu weer de ruimte om op te laden en te genieten met Paul, voordat haar voorbereiding op de Winterspelen in Milaan in volle gang verdergaat.

Thor steelt de show

Naast Paul is het ook zijn trouwe hond Thor die volop in de belangstelling staat. Op Instagram deelde Leerdam vrijdag een aantal ontspannen momenten samen met haar viervoeter. Terwijl de topschaatsster geniet van een rondje met de boot, trekt Thor vooral de aandacht.

Op de foto’s is Thor te zien die Leerdam een schattige knuffel geeft terwijl ze in de auto zitten. Naast alle prachtige foto's van haar poserend op de boot, smelten de volgers van het moment waar Thor een poot geeft. "Dit is zo lief met Thor", reageert een van haar volgers.

Liefde op afstand

Naast de warme band tussen Leerdam en haar trouwe viervoeter Thor is ze maar wat blij met het weerzien met Paul. De twee geliefden moesten elkaar noodgedwongen lange tijd missen. Leerdam bracht haar schaatsvakantie door in Puerto Rico, de woonplaats van Paul. Toen haar seizoen weer begon met intensieve zomertrainingen, keerde zij terug naar Nederland. In de schaatstempel Thialf maakte ze haar eerste meters van het nieuwe seizoen en volgde ze een trainingskamp met het 'gelegenheidsteam' Novus. Paul bleef in Amerika achter om zich voor te bereiden op zijn aankomende boksgevecht tegen Julio Cesar Chavez Junior.

Paul timmert nog altijd stevig aan de weg als bokser. Eind juni won hij zijn laatste gevecht en hij verloor tot nu toe slechts één keer, tegen de Engelse bokser Tommy Fury, halfbroer van de zwaargewicht Tyson Fury. Hoewel er sprake is van een mogelijke rematch, is het volgende gevecht van Paul nog niet bekend. Momenteel geniet de steenrijke influencer van zijn vakantie, zonder verplichtingen, en kan hij door zijn financiële vrijheid overal ter wereld verblijven waar hij wil.

Olympische Winterspelen

Om Leerdam in haar belangrijkste seizoen zo min mogelijk te storen, lijkt Paul nu naar Nederland te zijn gekomen om haar te steunen. De 26-jarige topschaatsster is volop in training om in topvorm aan de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026 deel te nemen. Het zou zomaar eens haar laatste grote toernooi kunnen zijn, want Leerdam en Paul hebben vaker aangegeven dat ze na de Spelen graag een gezin willen stichten en kinderen willen krijgen.