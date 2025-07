Bokslegende Mike Tyson (59) stapte in november 2024 nog maar eens de ring in, voor een veelbesproken gevecht tegen Jake Paul. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam (Paul dus) won het miljoenengevecht. Vlak voor het duel kwamen Tysons billen ineens in beeld. Daar blikt de Amerikaan nu op terug.

Voordat de bout begon, zocht streamingplatform Netflix Tyson op in zijn kleedkamer. De levende legende zei een paar woordjes en draaide zich daarna om, zodat hij verder kon gaan met zijn voorbereidingen. Maar het bleek dat hij geen broek of onderbroek droeg.

Zijn blote billen kwamen dus volop in beeld en dat leidde tot veel hilariteit. Een pikante website deed de Amerikaan zelfs een aanbieding om voor ze te komen werken.

'We zijn vechters'

Acht maanden later blikt het zwaargewicht terug op de verbluffende beelden. In The Big Podcast with Shaq zegt Iron Mike: "Dat moment betekent helemaal niets voor mij. Wij zijn vechters en zo lopen we ook rond in de gymzaal, totdat we ons broekje aandoen. Daar kijkt niemand toch van op? Zo gaat het gewoon binnen het boksen. Iedereen loopt bloot rond. Zo gaat dat. Zo gaat het in de sport, toch, Shaq?", aldus Tyson.

Voormalig topbasketballer Shaquille O'Neal is het eens met zijn gast. en laat dat met een knikje weten. Tyson gaat door: "Je hebt als sporter een hoop piemels en achterwerken gezien in de kleedkamer. Daar kom je niet onderuit. Als je een atleet bent, en vooral in een teamsport, dan horen piemels en konten er gewoon bij, weet je wel." Daarop barst iedereen in lachen uit.

In de war

De bokspartij tussen Paul en Tyson verliep volgens velen nogal teleurstellend. Het was geen vuurwerk wat de heren leverden. Ze dribbelden wat om elkaar heen en er waren weinig klappen.

De hosts van Fox Sports Radio vroegen Tyson naar zijn mening over alle kritiek die ontstond, waarin werd gezegd dat hij zich inhield. "Ik kan me het gevecht niet zo goed herinneren, ik raakte een beetje in de war", reageerde Tyson. "Ik heb het gevecht niet teruggekeken, nee", antwoordde Tyson toen hij de vraag kreeg of hij er nog iets van had gezien.