Max Verstappen en Kelly Piquet vierden afgelopen week de eerste verjaardag van hun dochter Lily. De twee delen zelden iets over hun relatie, maar in een interview met een Mexicaans blad heeft de Braziliaanse nu toch wat dingen uit de doeken gedaan over hoe het eraan toe gaat tussen de twee.

De 37-jarige Piquet en de negen jaar jongere Verstappen vormen sinds 2020 een koppel en sinds een jaar zijn ze ook de ouders van een dochter. De Braziliaanse is door haar werk als model net als haar vriend een beroemdheid, maar toch komt het maar zelden voor dat ze een interview geeft.

Piquet maakte echter een uitzondering voor het Mexicaanse tijdschrift M de Milenio om te praten over de rol van vrouwen in de huidige tijd. In dat gesprek liet Piquet ook nog wat los over haar relatie met Verstappen. Dat deed ze nadat haar gevraagd werd hoe de nieuwe generatie mannen, waar Verstappen onderdeel van uitmaakt, hun partners ondersteunen en omgaan met gelijkheid binnen de relatie.

'Daar gaat het om'

"Ik denk dat relaties zich op een zeer positieve manier ontwikkelen", reageert Piquet. "Er is meer openheid, meer kameraadschap en meer wederzijds respect. Steun ziet er tegenwoordig anders uit: het gaat minder om het vervullen van vaste rollen en meer om er oprecht en consequent voor elkaar te zijn."

"In omgevingen zoals de Formule 1, waar alles zo intens is, wordt die balans nog belangrijker", stelt de geliefde van Verstappen. "Het gaat erom elkaars wereld te begrijpen, maar ook om elkaar te helpen met beide benen op de grond te blijven."

Opvoeding van dochters

Piquet doet in het interview ook nog een boekje open over de manier waarop ze haar dochters wil opvoeden. De Braziliaanse heeft er namelijk twee, want ze kreeg ook tijdens haar eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat al een dochter.

"Het moederschap verandert je perspectief compleet. Je wordt je bewuster van de wereld waarin je kinderen terechtkomen en de waarden die je aan hen wilt meegeven. Ik wil dat mijn dochters voelen dat ze zichzelf niet hoeven te beperken of zich hoeven aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Tegelijkertijd wil ik dat ze empathie leren: dat niet iedereen dezelfde kansen heeft en dat vriendelijkheid belangrijk is."

GP Miami

Verstappen en Piquet hebben allebei een druk leven, maar de afgelopen periode konden ze wat meer tijd met elkaar spenderen doordat er een maand geen race in de Formule 1 werd gereden. Aan die rustigere tijd komt deze week een einde. Verstappen moet zich dit weekend in Miami melden voor de race in de Amerikaanse stad. Daar hoopt hij met behulp van de aangepaste regels weer voorin mee te kunnen strijden.