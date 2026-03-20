Nu het schaatsseizoen voorbij is geniet Pien Hersman van haar vrije tijd. Ze ging er al opuit met haar vriend Jesper de Jong, maar bezoekt nu ook haar sportieve zus in de Verenigde Staten. Daar werkt Veerle aan een topsportcarrière.

De 22-jarige Hersman is omringd door sportieve dierbaren in haar leven. Naast haar goede schaatsvriendin en ploeggenote Joy Beune, heeft de schaatsster van Team IKO-X2O ook in haar privéleven een hoop topatleten om zich heen.

Ze heeft een relatie met tennisser De Jong. Toen het schaatsseizoen er voor Hersman op zat trokken zij er samen op uit voor een winterse vakantie. Inmiddels is de 25-jarige Nederlander in het Spaanse Murcia voor een toernooi in de Challenger Tour. Hij speelt zaterdag in de halve finale.

Sportieve zus

Hersman moet hem dus even missen. Ze reisde niet mee naar Spanje om haar vriend aan te moedigen. In plaats daarvan pakte ze het vliegtuig naar de Verenigde Staten om haar zus Veerle op te zoeken. De schaatsster maakte een filmpje van haar zus in haar hockeytenue. Lachend zwaait Veerle met haar stick naar de camera.

Veerle doet op hoog niveau aan hockey in de Verenigde Staten. Bij West Chester University combineert ze haar sportcarrière met haar studie. "Twee keer per dag te trainen in een professionele omgeving en het beste uit mezelf te halen. Het is toch schitterend om dat te combineren met een studie", zei ze er ooit over in een inteview.

Schaatsfamilie

De twee zussen hebben die sportmentaliteit niet van een vreemde. Ouders Martin Hersman en Colette Zee zijn voormalig topschaatsers en haar vader deed twee keer mee aan de Winterspelen. Hij won echter geen olympische medaille.

Pien wist zich afgelopen seizoen niet te plaatsen voor de Spelen. Ze ging wel van start op de 1000 meter tijdens het OKT, maar met haar negende plek kwam ze niet in aanmerking voor een startbewijs in Milaan.