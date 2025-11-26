Memphis Depay is flink in de watten gelegd door de KNVB. De topscorer aller tijden van Oranje heeft een peperduur sieraad gekregen ter aandenken aan zijn recordgoals tegen Litouwen, die hem eerder dit jaar de topscorerstitel bezorgden. De ring is vervaardigd met diamanten van partner Gassan.

"Een prachtig gebaar", noemt Depay het bij de uitreiking tijdens de afgelopen interlandperiode. De media-afdeling van Ons Oranje bracht woensdag een video naar buiten waarin het sieraad en de overhandiging werden vastgelegd. Memphis, die zich graag omhult met bling-bling, is er zichtbaar verguld mee. "Dit krijgt een mooie plek."

'Ze hebben echt hun best gedaan'

De diamanten ring, met in het midden zijn naam en de leeuw van het Nederlands elftal, zit in een luxe oranje doos. "Ze hebben echt hun best gedaan", waardeert Memphis het gebaar. Op de enorme ring staat ook nog de eeuwige herinnering dat Memphis de topscorer aller tijden van Oranje is geworden.

Recordhouder bij Oranje

Ex-PSV'er Memphis werd in september recordhouder door zijn 51ste goal tegen Litouwen te maken in de lastige uitwedstrijd die in een nipte 3-2 zege eindigde. Maandenlang klom Memphis gestaag op de ranglijst en zat hij de vorige recordhouder Robin van Persie op de hielen. Een tijdje stonden ze samen op 50 goals, waarna de aanvaller van het Braziliaanse Corinthians de afgelopen maanden definitief afstand nam.

Eerste spits van Oranje

Hoewel hij van fans regelmatig kritiek krijgt en dan vooral bondscoach Ronald Koeman vanwege het telkens opstellen van de spits, blijft Memphis leveren op het veld. In de WK-kwalificatie kwam hij de afgelopen reeks tot acht goals en vier assists in acht duels. Hij is normaliter ook de eerste spits van het Nederlands elftal tijdens het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Blessure

Momenteel is de spits geblesseerd aan zijn knie. Na zijn terugkeer van de laatste interlandperiode van 2025 in Brazilië viel hij bij zijn club vorige week uit. Met Emmanuel Emegha en Wout Weghorst heeft Oranje twee spitsen die achter Memphis wachten op hun kans.

