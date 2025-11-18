Hoewel het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor het WK, is er weinig vertrouwen in Memphis Depay als aanvalsleider. Een recente poll onder 5600 bezoekers van Sportnieuws.nl laat zien dat 57 procent van de fans vindt dat bondscoach Ronald Koeman op zoek moet naar een alternatief voor de all-time topscorer van Oranje. De kritiek op de 32-jarige Corinthians-spits groeit, ondanks zijn indrukwekkende cijfers.

"Nou, Memphis... Die heb ik echt nog nooit zo slecht zien spelen als nu", concludeerde Wim Kieft bij Studio Voetbal. Hij doelde daarmee op Depay's matige optreden tegen Polen. Deze mening wordt breed gedeeld door het Nederlandse publiek, dat van mening is dat Depay niet langer de spits moet zijn van het Nederlands elftal. De kritiek is opmerkelijk, gezien zijn beslissende rol tijdens de kwalificatiereeks voor het WK.

Indrukwekkende cijfers

Ondanks de negatieve geluiden is Memphis Depay statistisch gezien van onschatbare waarde geweest voor Oranje. In zeven van de acht kwalificatiewedstrijden was hij betrokken bij een goal, met een totaal van acht doelpunten en vier assists. Kijkt men naar de afgelopen twee WK-kwalificatiereeksen samen, dan heeft Depay zelfs meer gescoord (20 goals) dan Europese topspitsen zoals Erling Haaland (19) en Harry Kane (18).

@Sofascore

Daarnaast kroonde Depay zich dit jaar tot topscorer aller tijden van Oranje, met 55 doelpunten, waarmee hij het record van Robin van Persie verbrak. Ook is hij de speler met de meeste assists in de geschiedenis van het Nederlands elftal (35), waarmee hij Wesley Sneijder passeerde.

Alternatieven en toekomst

Ondanks de kritiek en de roep om vernieuwing staan talentvolle spitsen zoals Mexx Meerdink en Emmanuel Emegha nog in de schaduw van Depay. Bondscoach Ronald Koeman lijkt vast te houden aan de ervaren spits, mede door hun eerdere succesvolle samenwerking bij Oranje en FC Barcelona. Koeman liet Depay na een onrustige vorige zomer aanvankelijk buiten de selectie, maar bracht hem snel terug toen bleek dat mogelijke opvolgers zoals Joshua Zirkzee en Brian Brobbey niet beter presteerden.

Sindsdien heeft Depay zijn waarde keer op keer bewezen tijdens interlandbreaks, waarmee hij het vertrouwen van de bondscoach volledig terugbetaalde. Hoewel een groot deel van het Nederlandse publiek Depay liever uit de basis ziet verdwijnen, lijkt het erop dat hij voorlopig zijn plek als aanvalsleider behoudt. Zijn ervaring, statistieken en het vertrouwen van Koeman maken hem voorlopig onomstreden. Voor nu zal het Nederlandse publiek geduld moeten hebben. Hij blijft de spits van Oranje, en misschien wel de belangrijkste pion op het WK.

