Het Nederlands elftal kent een turbulent duel tegen Polen. Vlak voor rust kwam de ploeg van Ronald Koeman op achterstand, maar nadat beide ploegen uit de kleedkamer kwamen, maakte niemand minder dan Memphis Depay de gelijkmaker. Hiermee heeft hij aan een knappe statistiek gewerkt.

Vlak nadat de spelers thee hadden gedronken, frommelde Memphis de bal binnen na een misser van dichtbij van Donyell Malen. Daarmee is de score op gelijke hoogte gezet én is Nederland weer dichterbij het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Met deze treffer komt Depay al op zijn achtste doelpunt in de kwalificatiereeks. In vrijwel elke wedstrijd richting het WK wist hij het net te vinden. Bovendien betekent dit zijn 55ste doelpunt voor Oranje, waardoor hij zijn positie als topscorer verder verstevigt. Hij loopt nu vijf doelpunten voor op Robin van Persie, de nummer twee op de topscorerslijst van het Nederlands elftal, die inmiddels al gestopt is.

Nog geen WK-ticket

Memphis zijn doelpunt was echter niet genoeg voor een WK-ticket. De stand bleef namelijk voor de rest van het duel op 1-1 steken. Daardoor moet de ploeg van Ronald Koeman aanstaande maandag de klus klaren in het duel tegen Litouwen.

