Memphis Depay leek net bezig aan een sterke serie bij Corinthians, maar in één klap sloeg de stemming om. De aanvaller kreeg na de derby tegen São Paulo vervelend nieuws te horen en staat voorlopig buitenspel. Hoe lang hij aan de kant staat, blijft onduidelijk, maar trainer Dorival Júnior liet na de nederlaag tegen Cruzeiro weten dat het 'niet goed' is.

In de derby tegen São Paulo speelde Memphis juist een hoofdrol. Hij viel na een uur in, gaf het publiek een heerlijke panna én schoot uit diezelfde actie de 3-1 binnen. Corinthians pakte de zege, Memphis straalde en niets leek erop te wijzen dat hij kort daarna zou wegvallen. Pas na die wedstrijd werd duidelijk dat hij zijn linkerknie had verzwikt. De medische staf keurde hem direct af voor het volgende duel.

Zonder Memphis gaat Corinthians hard onderuit

Vier dagen later moest Corinthians het al zonder de Nederlander doen. De ploeg kreeg een harde dreun te verwerken en ging met 3-0 onderuit bij Cruzeiro. Aanvallend kwam er weinig uit, en het gemis van Memphis werd pijnlijk duidelijk. Bij Cruzeiro viel voormalig Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra in, hij zag in de absolute slotfase nog een doelpunt afgekeurd worden.

Memphis belandt wéér in de lappenmand

De nieuwe tegenvaller past in een vervelend patroon. Voor Memphis is het namelijk al zijn zesde blessure van dit kalenderjaar. Na een spierblessure in augustus volgden in september en oktober al langere revalidatieperiodes. En dat terwijl hij net weer minuten maakte bij Oranje en als topscorer aller tijden zijn voorsprong uitbreidde met een doelpunt tegen Polen. Al kende hij verder een teleurstellende interlandperiode.

Zijn trainer, Dorival Júnior, gaf na de nederlaag tegen Cruzeiro meer informatie op de persconferentie: Memphis kampt met een verstuikte knie en vocht in het gewricht. Daarmee is de kans groot dat hij meerdere wedstrijden moet missen. Mogelijk ziet hij zelfs de slotfase van de competitie én de eerste wedstrijd van de halve finale van de Copa do Brasil aan zich voorbijgaan.

Wanneer keert Memphis terug?

Hoe lang het herstel precies gaat duren, blijft onduidelijk. Corinthians spreekt zich nog niet uit over zijn herstel, maar benadrukt dat er geen risico wordt genomen. Daardoor is de kans groot dat Memphis dit jaar nog beperkt in actie komt, opnieuw op een moment waarop hij net in vorm leek te raken.

Voor Oranje komt zijn blessure niet op het slechtste moment: de ploeg van bondscoach Ronald Koeman komt pas in het nieuwe jaar weer in actie. Toch is het allerminst ideaal dat deze blessuretrend zich voortzet, zeker met het WK in aantocht en een fitte Memphis hard nodig is in de aanvalslinie.