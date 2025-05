Schuldbewuste Erling Haaland over teleurstellend seizoen Manchester City: 'Niet die totale honger in ons gehad'

Erling Haaland wees in een interview gebrek aan motivatie aan als verklaring voor het tegenvallende seizoen van Manchester City. Volgens de Noor ontbrak na jaren van succes de volledige scherpte binnen de ploeg van Pep Guardiola.

Na een spectaculair debuutseizoen bij Manchester City, waarin hij de historische treble won en dicht bij de Ballon d'Or greep, en een tweede seizoen met een vierde landstitel en opnieuw de topscorer werd in de Premier League, is het niveau van Erling Haaland, en dat van de club, in het derde jaar gedaald.

Blessures niet de schuld van teleurstellend seizoen

In het seizoen 2024/25 scoorde de Noor 30 keer en gaf hij vier assists in 40 wedstrijden. prima cijfers, maar minder dan voorheen. Hij miste ook een deel van de slotfase door een blessure. Haaland wil de vele blessures echter niet de schuld geven van het mindere seizoen van de ploeg, die het seizoen nog kan afsluiten met een prijs: de FA Cup na de Engelse Super Cup, én kwalificatie voor de UEFA Champions League.

'Niet goed genoeg gepresteerd'

"We kunnen natuurlijk excuses verzinnen, veel blessures op slechte momenten, maar uiteindelijk hebben we gewoon niet goed genoeg gepresteerd", zei hij in een interview met ESPN. De Noor gaf aan dat het de ploeg ontbrak aan de wil om de successen van de afgelopen jaren te herhalen.

"We hebben niet die totale honger in ons gehad. Ik ben niet goed genoeg geweest. Ik heb het team niet genoeg geholpen. Uiteindelijk waren we gewoon niet goed genoeg," legde hij schuldbewust uit. Waarbij hij ook sprak over de blessure die hij op een cruciaal moment in het seizoen opliep.

"Het was vreselijk om geblesseerd te raken, maar wat kun je eraan doen? Je moet zo snel mogelijk herstellen en zo fit mogelijk terugkeren. Nu ben ik terug met veel energie. Ik voel me goed, beweeg me goed en ik ben er klaar voor", verzekerde hij, waarmee hij aangaf weer beschikbaar te zijn. Hij is dan ook alweer opgeroepen voor de laatste wedstrijd.

