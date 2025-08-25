De clash tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz in de finale van de Cincinnati Open had een spektakelstuk moeten worden. Maar zover kwam het niet: Sinner moest bij een 5-0 achterstand opgeven wegen ziekte. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het opvallende gedrag van Alcaraz na afloop.

“Sinner moest opgeven door ziekte. Hij speelde tegen Alcaraz”, begint Hoog. “Alcaraz gaf na afloop op sociale media aan hoe vervelend het is als je concurrent moet stoppen door ziekte of blessure. Dat je zo eigenlijk niet wil winnen. Heel respectvol natuurlijk.”

Ze vervolgt: “Op de baan gaf hij Sinner een dikke knuffel. Hij omhelsde hem en troostte hem, helemaal met hem bezig. Maar daar kreeg hij wel wat commentaar op. Het was vlak voor de US Open en het laatste wat je wil, is ziek worden. Mensen zeiden: hij zat zó dicht in zijn aura, grote kans op besmetting. Toen moest ik meteen aan jou denken.”

'Hoe dom is dit?'

Hoog lacht: “Mijn god, jij bent altijd zo voorzichtig geweest. Nu nog steeds, maar zeker toen we hockeyden. Jij waste de hele dag door je handen. En ik deed dat dan ook maar, mijn handen zijn nog nooit zo droog geweest.”

Van As reageert: “Ik heb dit ook gelezen. Het commentaar kwam van Andy Roddick, die oud-tennisser. Ik dacht ook echt: ‘hoe dom is dit?!’ In zo’n vol programma, met de US Open voor de deur. Dat is echt een risico. Dat is jong en naïef, daar heeft hij gewoon niet over nagedacht. Gelukkig is hij niet ziek geworden, dat scheelt. Klein foutje, dat gaat hij niet snel meer doen.”

Hoog vult aan: “Hij had veel meer commentaar gekregen als hij wél ziek was geworden. Wij waren zelf ook altijd super voorzichtig.”

Ziek? Dan apart slapen

Van As knikt: “Als iemand bij ons ziek was, moest die in een andere kamer slapen.” Hoog herinnert zich: “Ik weet nog dat jij eens een heel vervelend hoestje had. Toen zei jij zelf: ik ga in een andere kamer slapen.”

Van As kan er nu om lachen: “Ja, dat moest ook echt. Jij kon niet slapen en ik moest steeds mijn kriebelhoest inhouden. Dat was niet te doen. Uiteindelijk ging ik maar in de badkamer hoesten.”

US Open in volle gang

Met die anekdotes sluit het duo het onderwerp af. Alcaraz speelt in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste ronde op de US Open tegen de Amerikaan Reilly Opelka. Sinner komt dinsdagavond in actie, al is het nog de vraag of hij volledig hersteld is van zijn ziekte.

Beluister de podcast

Elke maandag praten Ellen Hoog en Naomi van As je bij over hun favoriete én meest opvallende sportmomenten van de week. In deze aflevering: de start van de US Open, de derde speelronde van de Eredivisie en de Diamond League. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.