Jannik Sinner is weer helemaal de oude. De Italiaanse nummer 1 van de wereld moest vorige week nog ziek opgeven in de finale van het masterstoernooi in Cincinnati, maar daar was in zijn eerste partij op de US Open weinig van te merken. De titelverdediger rekende simpel af met de Tsjech Vit Kopriva: 6-1, 6-1, 6-2. Sinner blijft daardoor in de race om zijn eerste plek op de wereldranglijst te behouden.

Sinner won voige maand Wimbledon en leek dus in topvorm af te gaan reizen naar New York, maar bji het laatste toernooi voor de US Open kwam er een kink in de kabel. De Italiaan moest in de finale van het masterstoernooi van Cincinnati tegen rivaal Alcaraz al na vijf games opgeven. Sinner was ziek en liet daardoor ook het totaal veranderde gemengd dubbelspel aan zich voorbijgaan op de US Open.

Herstelde Sinner maakt indruk

Hij was gelukkig op tijd fit om mee te doen aan het enkelspel en tegen de nummer 89 van de wereld kwam hij alleen in de eerste game even in de problemen. Kopriva kwam op de service van Sinner op 15-30 en mocht even ruiken aan een breakpoint, maar zover kwam het niet en daarna was het eenrichtingsverkeer. De Italiaan liet de 28-jarige debutant op de US Open alle hoeken van de baan zien en gunde hem slechts vier games.

"Het is een speciaal toernooi. De sfeer is hier altijd geweldig. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik weer gezond ben. Dat is nodig om mijn beste vorm hier te halen. Ik ben heel blij met deze wedstrijd en mijn optreden", vertelde Sinner na afloop in het interview op de baan. De Italiaan speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Alexei Popyrin en Emil Ruusuvuori uit Finland.

Strijd om eerste plek op wereldranglijst

Sinner is al meer dan een jaar de nummer 1 van de wereld, maar die status is in New York in gevaar. De Italiaan won vorig jaar de titel en verdedigt dus 2000 punten. Nummer 2 Alcaraz sneuvelde vorig jaar al heel snel en heeft dus nauwelijks iets te verdedigen. Als de Spanjaard minimaal net zo ver komt als Sinner op de US Open dan neemt hij plek van de Italiaan na het toernooi over. Alcaraz plaatste zich maandag al voor de tweede ronde.

