Toptennisser krijgt ervan langs van zijn verloofde: 'Dit is een enorme rode vlag'

De grote stroomstoring in Spanje had ook gevolgen voor het masterstoernooi in Madrid. Het zorgde ervoor dat tennisser Alex de Minaur plotseling een vrije dag had. Ook het telefoonnetwerk werd getroffen door de storing en dus moest hij zich op een andere manier vermaken. Dat werd echter niet op prijs gesteld door zijn verloofde.

De Minaur had maandag eigenlijk in actie moeten komen in de derde ronde van het masterstoernooi van Madrid, maar door de enorme stroomstoring in Spanje, Portugal en Frankrijk werden bijna alle wedstrijden uitgesteld naar dinsdag. De Australiër moest de tijd dus op een andere wijze zien te doden en dat ging hem naar eigen zeggen goed af.

Tennisser beleeft nachtmerrie tijdens stroomstoring in Spanje: 'Dat gaat nooit meer lukken...' Er was maandag sprake van grote paniek in Spanje en Portugal. Door een gigantische stroomstoring hadden beide landen de grootst mogelijke problemen. Ook veel sporters ondervonden hinder van de gigantische storing, zoals een tennisser die wel op een heel ongelukkige plek stond toen de stroomt uitviel.

Rode vlag

"Ik vind helemaal niet erg om van de radar te zijn. Ik was bezig aan mijn derde wandeling van de dag en heb eindelijk een beetje bereik om te checken wat er in de rest van de wereld gebeurt", schreef hij op X. Zijn verloofde Katie Boulter, die ook proftennisster is, zag het berichtje van haar geliefde ook en kon het niet laten om te reageren.

Stiekeme toptennisster neemt haar nietsvermoedende verloofde in de maling: 'Je bent te goed!' Alex de Minaur en Katie Boulter vormen een van de bekendste koppels in de tenniswereld en het duo is sinds het einde van 2024 verloofd. De twee staan erom bekend dat ze elkaar graag in de maling nemen en in aanloop naar het toernooi van Madrid was het opnieuw raak. De Britse greep haar kans tijdens een interview van de Australiër.

Stel je voor dat je een landelijke stroomstoring de schuld geeft voor dat je me de hele dag geen berichtje terugstuurt. Dat is een enorme rode vlag", antwoordde ze met een kwinkslag op haar verloofde via het sociale medium.

Imagine blaming a country blackout for not texting me back all day. Elite 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩behaviour — Katie Boulter (@katiecboulter) April 28, 2025

De Minaur stoomt door

De Minaur leek in ieder geval niet wakker te hebben gelegen van de opmerking van zijn geliefde, want hij stapte dinsdagochtend de baan op in Madrid voor zijn derde ronde tegen Denis Shapovalov en dat ging hem goed af. De Australiër had anderhalf uur nodig om de Canadees aan de kant te schuiven: 6-3, 7-6.

Toptennisster onthult vervelende gewoonte van verloofde op speciale dag: 'Het waren 5 lange jaren' Toptennissers Alex de Minaur en Katie Boulter zijn inmiddels al vijf jaar samen. Ze zijn nog steeds gelukkig en zullen binnenkort zelfs gaan trouwen. Dan zal de Britse wel een vervelende eigenschap van haar verloofde moeten accepteren.

Dat leverde de nummer 7 van de wereld een mooie mijlpaal op, want nooit eerder lukte het hem om de vierde ronde te halen in de Spaanse hoofdstad. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Voor De Minaur is het toernooi in Madrid een soort thuiswedstrijd, want zijn moeder komt uit Spanje.

Teleurstelling voor Boulter

Voor Boulter verliep het toernooi in Madrid een stuk minder goed. De nummer 40 van de wereld won nog wel haar eerste partij tegen de Tsjechische Katerina Siniakova, maar werd in de tweede ronde compleet afgedroogd door Jasmine Paolini: 1-6, 2-6. Dat ze die partij verloor was overigens geen grote verrassing, want Paolini is de nummer 6 van de wereld. De Italiaanse haalde vorig jaar de finale van Roland Garros en mag dus als een echte gravelspecialiste worden gezien.