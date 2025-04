Stiekeme toptennisster neemt haar nietsvermoedende verloofde in de maling: 'Je bent te goed!'

Alex de Minaur en Katie Boulter vormen een van de bekendste koppels in de tenniswereld en het duo is sinds het einde van 2024 verloofd. De twee staan erom bekend dat ze elkaar graag in de maling nemen en in aanloop naar het toernooi van Madrid was het opnieuw raak. De Britse greep haar kans tijdens een interview van de Australiër.

Voor een tenniskoppel is het niet makkelijk om elkaar tijdens het jaar te zien aangezien de toernooien voor mannen en vrouwen niet altijd op dezelfde locatie zijn. Dat is deze week in Madrid wel het geval en dus kunnen De Minaur en Boulter naast hun trainingen en wedstrijden veel tijd met elkaar doorbrengen.

Boulter verstoort interview

De Australische nummer 7 van de wereld had maandag wat mediaverplichtingen en moest zodoende een interview doen met Sky Sports. De Minaur vertelde daar onder meer over zijn nederlaag tegen Carlos Alcaraz in Barcelona, maar terwijl hij aan zijn verhaal bezig was, greep Boulter haar kans.

De Britse sloop langzaam dichterbij en verschuilde zich achter de camera's zodat haar verloofde het niet door zou hebben. Op een bepaald moment kwam ze ineens tevoorschijn en verraste ze De Minaur door hard te roepen: "Je bent te goed!" Dat zorgde voor gelach bij haar verloofde en de interviewster. Boulter mocht vervolgens zelf plaatsnemen in de stoel voor een interview.

Belangrijk toernooi

De Minaur en Boulter, die op de 39ste plaats van de wereldranglijst staat, maken zich in Madrid op voor een belangrijk toernooi. Op het gravel in de Spaanse hoofdstad zijn de komende week namelijk 1000 punten voor de ranking te verdienen.

Boulter komt dinsdag al in actie. Zij neemt het in de eerste ronde van het toernooi op tegen de Tsjechische Katerina Siniakova, die in het dubbelspel de nummer 1 van de wereld is. De Minaur stroomt door zijn hoge ranking pas in de tweede ronde in. Hij neemt het later deze week daarin op tegen de winnaar van de partij tussen Lorenzo Sonego en Miomir Kecmanovic.

Tenniskoppels

De Australiër en de Britse zijn bij lange na niet het enige koppel in de tenniswereld. Zo vormen ook Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa naast de baan een setje. Die twee spelers brachten maandag een bezoekje aan het gala van de prestigieuze Laureus Awards en straalden op de rode loper.