Toptennisster onthult vervelende gewoonte van verloofde op speciale dag: 'Het waren 5 lange jaren'

Toptennissers Alex de Minaur en Katie Boulter zijn inmiddels al vijf jaar samen. Ze zijn nog steeds gelukkig en zullen binnenkort zelfs gaan trouwen. Dan zal de Britse wel een vervelende eigenschap van haar verloofde moeten accepteren.

De Australische De Minaur deelde een schattige foto samen met Boulter op zijn Instagram ter ere van hun vijfjarig jubileum. De twee zien er dolgelukkig uit, zo schreven veel fans in de reacties. Het is dan ook een romantisch tafereel bij zonsondergang.

Emotioneel betoog toptennisster over haar uitbarstingen: 'Ik huilde drie weken lang elke dag' Iga Swiatek heeft een drastisch besluit genomen. De Poolse toptennisster, nog altijd pas 23 jaar oud, is helemaal klaar met alle kritiek, oordelen en verwensingen die ze de afgelopen weken naar haar hoofd geslingerd kreeg. De nummer twee van de wereld heeft haar emotionele uitbarstingen in een uitgebreid statement verklaard.

Vervelende gewoonte

Maar zoals in elke relatie is ook bij het tenniskoppel niet altijd alles rozengeur en maneschijn. Dat blijkt wel uit de reactie van Boulter, de nummer 35 op de wereldranglijst. Zij onthult een vervelende gewoonte van De Minaur.

"Het waren vijf lange jaren met veel gesnurk", grapt ze. Hopelijk kan ze wel goed slapen. Woensdag speelt Boulter namelijk de eerste ronde van de Miami Open. Ook De Minaur, de nummer elf van de wereld, is in Miami. Hij komt vrijdag pas voor het eerst in actie.

Tallon Griekspoor verbaast zich over aandacht voor schaatsen in Nederland: 'Tennis is mondiaal veel groter' Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft na zijn uitschakeling in Indian Wells genoten van het sportweekend. Daarbij verbaasde hij zich wel over de vele aandacht voor de WK afstanden. "Hoeveel mensen schaatsen er nou op topniveau?"

Slapeloze nachten

Boulter onthulde eerder al dat ze slapeloze nachten had door haar vriend. Dat kwam omdat ze op de United Cup tegenover elkaar zouden komen te staan in het dubbelspel. "Ik heb weinig geslapen de laatste tijd", vertelde Boulter begin dit jaar over die ontmoeting. "Ik ben blij als het voorbij is."

Gestalkte toptennisster neemt ingrijpend besluit na weken vol stress en tranen Het zijn zeer heftige weken voor Emma Raducanu. De toptennisster werd meermaals gestalkt en stond daardoor in tranen op een toernooi in Dubai. Ze heeft nu een volgende stap gezet om haar privacy te waarborgen.

Trouwen

Ondanks de rivaliteit en het gesnurk zullen ze binnenkort in het huwelijksbootje stappen. De Minaur deed zijn vriendin een aanzoek tijdens een vakantie in Alicante en Boulter zei volmondig 'ja'.