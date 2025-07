Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon 2025 bereikt. Zijn overwinning op Miomir Kecmanovic, eveneens uit Servië, betekende zijn honderdste gewonnen partij op het heilige gras in Londen. Maar dat was nog niet eens het moment waar het publiek het hardst om klapte.

De zevenvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Londen had geen kind aan zijn landgenoot, die eerder nog won van Jesper de Jong. Djokovic bereikte door de overtuigende zege in drie sets de vierde ronde: 6-3, 6-0, 6-4.

Djokovic won Wimbledon voor het eerst in 2011 nadat hij al twee keer de halve finales had bereikt. Vanaf 2018 won hij het toernooi vier keer op rij. De editie van 2020 ging niet door vanwege de coronapandemie. De afgelopen twee jaar verloor Djokovic de finale van Carlos Alcaraz.

Dochter Tara

Na zijn vlotte zege liet de als zesde geplaatste Djokovic wat fistpumps zien. Dat deed hij in alle windrichtingen. Vervolgens vertelde hij dat het gebaar een grapje was richting zijn twee kinderen. Hij riep zijn zeven jaar oude dochter Tara naar het centre court. Ze was een dansje aan het doen op de tribune.

"Wil je het laten zien, schatje? Je wil laten zien hoe het moet? Ze is er een meester in! Het is een traditie van ons op dit moment. En hopelijk gaan we door met winnen, want dan kunnen we het dansje blijven doen."

Dansen

Vervolgens ging Djokovic in op het feit dat hij nu honderd keer een partij won op Wimbledon. "Het is heel historisch en klinkt mooi", zei de 38-jarige Serviër in het interview op de baan over zijn honderdste zege.

Celebrating with the ones who matter the most ♥️



We've got another Djokovic celebration to add to the list - and his daughter Tara gave Centre Court a fantastic demonstration 😁#Wimbledon pic.twitter.com/YMN0uYumF5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

"Ik ben heel dankbaar dat ik me in deze positie bevind. Wimbledon is een favoriet toernooi en een droom voor zo veel spelers. Bij alle geschiedenis die ik schrijf op mijn favoriete toernooi, voel ik me bevoorrecht."

Jesper de Jong

Kecmanovic, de nummer 49 van de wereldranglijst, had een ronde eerder nog Jesper de Jong uitgeschakeld. Hij verloor op 4-3 zijn opslagbeurt, waarop Djokovic de set uitserveerde. In de tweede set kwam Kecmanovic er niet aan te pas.

In de derde set liet Djokovic zijn tegenstander nog terugkomen van 5-1 naar 5-4. Daarna maakte hij het op zijn eerste matchpoint af.

