Net als veel tenniss(t)ers zocht Dayana Yastremska de zon op na een lang en slopend seizoen. De Oekraïense toog naar de populaire Indonesische trekpleister Bali. Daar liet ze haar fans genieten van nietsverhullende foto's, die mogelijk wel een staartje krijgen.

De 25-jarige Yastremska kende een solide seizoen, met meer dan dertig overwinningen. Ze stond in twee WTA-finales, bij de Upper Austria Ladies Linz en Nottingham Open. In Oostenrijk vocht de Oekraïense een ware thriller uit met Ekaterina Alexandrova. Na drie sets en een speeltijd van 2 uur en 11 minuten stapte de Russische als winnares van de baan: 6-2, 3-6, 7-5.

Op de Nottingham Open was het historisch dat Yastremska de eindstrijd haalde. Ze werd daarmee de eerste Oekraïense die WTA-finales had bereikt op de drie verschillende ondergronden: hardcourt, gravel en gras. Op weg naar de finale versloeg Yastremska onder anderen Magda Linette en Leylah Fernandez, maar tegen de Amerikaanse McCartney Kessler was ze niet opgewassen.

Wisselvallig op grandslamtoernooien

Haar goede vorm trok ze wel door naar Wimbledon, waar ze verrassend won van wereldtopper Coco Gauff. De Amerikaanse had even daarvoor Roland Garros nog gewonnen. Het was een van de weinige hoogtepunten van Yastremska op de grandslamtoernooien. Ze kwam namelijk niet voorbij de derde ronde. Op de laatste major, de US Open, was ze zelfs al na één rondje uitgeschakeld.

Al haar prestaties zorgden ervoor dat ze op de 27e positie eindigde op de mondiale ranglijst. Haar hoogste notering was 21e in januari 2020.

Pikante vakantiefoto's

Om het voltooien van weer een tennisseizoen te vieren nam Yastremska het vliegtuig naar Indonesië. Daar ging een langgekoesterde wens in vervulling. Door haar carrière heeft ze heel veel delen van de wereld gezien, maar Bali ontbrak nog. Tot nu. 'Ik droomde hier altijd van, en hier ben ik', schreef ze bij een fotoreeks die weinig verhulde.

Yastremska droeg namelijk een witte jurk met niets daaronder. Haar fans kunnen het wel waarderen, maar het is de vraag of Instagram dat ook doet. Enige vorm van naaktheid kan al flink worden aangepakt. De post kan worden verwijderd. Mogelijk volgt bij herhaling ook permanente deactivering van het account. Maar verder kleurt Yastremska keurig binnen de lijntjes.