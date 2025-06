De Portugese topvoetballer João Felix krijgt flinke kritiek na het delen van een video waarin hij samen met vrienden een hamerhaai aan boord probeert te halen. De beelden, die hij op Instagram plaatste, leiden tot verontwaardigde reacties van fans en dierenliefhebbers.

Op Instagram postte Felix meerdere video's van zijn vistrip met vrienden in Miami. In één clip is te zien hoe de groep zich op een boot vermaakt terwijl een hamerhaai spartelend aan een vishaak hangt. In een andere video proberen ze het dier deels uit het water te tillen. Of de haai daadwerkelijk aan boord moest komen, blijft onduidelijk. Het dier weet zichzelf uiteindelijk los te krijgen. Felix voorzag de beelden van het luchtige bijschrift 'Sharkkkkkkkkk'.

'Schaam je!'

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Onder zijn post stroomden honderden opmerkingen binnen. Volgers spraken van dierenmishandeling en wezen op de bedreigde status van de hamerhaai. "Wat doe je in godsnaam?",, vroeg een fan zich af. Een volgende fan schreef schreef: "Schaam je!". Anderen noemden het 'beschamend' en 'respectloos voor de oceaan'.

Volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) worden de meeste hamerhaaisoorten als bedreigd of zelfs ernstig bedreigd beschouwd. De roofdieren spelen een belangrijke rol in het mariene ecosysteem. Dierenorganisaties waarschuwen al langer voor de negatieve impact van visserij op de soort.

Fans keren zich tegen João Felix

Opvallend genoeg kwam de kritiek niet alleen van onbekende volgers. Zelfs een fanpagina van Felix uitte openlijk haar ongenoegen. "João, hebben ze je op school niet geleerd dat haaien met uitsterven worden bedreigd?", luidde de scherpe boodschap. In een later Instagramverhaal liet Felix zien dat de haai uiteindelijk weer werd vrijgelaten, maar daarmee wist hij de ophef niet te sussen. De verontwaardiging bleef.

Felix (25), die tot eind juni is uitgeleend aan AC Milan, speelde eerder voor Atlético Madrid, Chelsea en FC Barcelona. Ondanks zijn grillige carrière blijft hij een veelbesproken figuur - dit keer niet door zijn spel, maar door zijn bijzondere vangst.

Felix duikt op met Netflix-ster

De ophef rond de vistrip kwam kort nadat Felix in Miami werd gespot met zijn vermeende nieuwe vriendin: Valentina Rueda Velez. Het Colombiaanse model, bekend van de Netflix-show Too Hot to Handle, deelde een korte video van hen samen, maar verwijderde die weer snel. De twee lijken elkaar te hebben gevonden tijdens Felix zijn vakantie in Florida.

Tot 2023 was Felix samen met jeugdliefde en actrice Margarida Corceiro. Rondom die relatie deden allerlei geruchten de ronde. Zo zou zij het wat te gezellig hebben gehad met landgenoot Pedro Porro. Of dat de aanleiding was voor de breuk, is nooit bevestigd. Wat wel duidelijk is: Corceiro werd in de jaren daarna steeds vaker gespot met Formule 1-coureur Lando Norris.