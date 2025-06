Real Madrid hoopt op het WK voor clubs zondag op eerherstel na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Al-Hilal. Het Mexicaanse Pachuca is de volgende tegenstander en de vriendin van Real Madrid-ster Jude Bellingham steelt alvast de show in aanloop naar de groepswedstrijd.

De 21-jarige Bellingham is een half jaar samen met influencer Ashlyn Castro. De 27-jarige Amerikaanse kan meer dan ooit bij haar geliefde zijn omdat het WK voor clubs in de Verenigde Staten wordt gehouden. Dat ze erg met de middenvelder bezig is, toonde ze de dag voor de groepswedstrijd tegen Pachuca. In een speciaal voor haar ontworpen topje liet ze haar ruim 540.000 volgers op Instagram zien Real Madrid door dik en dun te steunen.

Speciaal topje

De bovenkant van het topje is een 'gewoon' Real Madrid-shirt, maar ter hoogte van haar borst verandert het ineens in een crop op met franjes aan de onderkant. Daardoor is een flink deel van haar blote buik én navelpiercing te zien. In korte tijd is haar liefde voor Bellingham uitgegroeid tot iets groots, getuige haar inspanning om ook bij Real Madrid-fans gewaardeerd te worden. Ze is pas sinds januari samen met Bellingham en ze werd voor het eerst op de foto gezet met hem in januari.

Nederlands model

Maar inmiddels heeft ze volgens The Sun zelfs zijn ouders al ontmoet en werd ze ook al meermaals in de Spanse hoofdstad gespot, ondanks dat ze in Amerika woont. Eerder werd ze in relaties genoemd met Hollywood-acteur Michael B Jordan en twee basketbalspelers in de NBA (LeMelo Ball en Terance Mann). Maar die liefdesgeruchten werden nooit bevestigd. Bellingham op zijn beurt werd veelvuldig genoemd in relatie tot het Nederlandse model Laura Celia Valk.

Noah Ohio en Jobe Bellingham

Bellingham heeft sowieso een speciaal plekje voor Nederland in zijn hart, want spits Noah Ohio van FC Utrecht en Jong Oranje is één van zijn beste vrienden. Recent doken de twee samen met Jude's jongere broertje Jobe op tijdens een uitstapje. Jobe maakte onlanfs een mooie transfer van Sunderland naar Borussia Dortmund, waarmee hij in de voetsporen stapte van zijn grote broer Jude. Op het WK voor clubs maakte hij meteen zijn eerste goal in een bizarre wedstrijd.