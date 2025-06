Cristiano Ronaldo trekt niet alleen de aandacht op het voetbalveld, maar ook daarbuiten. Op zijn foto's stelen regelmatig zijn tenen de show. Hij lakt zijn nagels namelijk altijd zwart. Niet zozeer omdat hij dat mooi vindt, maar het heeft ook een bijzondere reden.

De gelakte teennagels van Ronaldo zijn regelmatig op zijn Instagram te zien. Hij deelt daar bijvoorbeeld foto's op blote voeten in de gym of sauna. Het blijkt niet alleen een stijlkeuze, maar ook een specifiek doel te hebben voor de sterspeler van Al-Nassr.

Het is dan ook een trend die vaker te zien is in de sportwereld, bijvoorbeeld in de vechtsport. Onder andere bokslegende Mike Tyson lakte zijn teennagels. Het zou een positieve impact hebben op trainingen en wedstrijden.

Hygiëne

Door de extra laag op de nagel zal die namelijk minder snel scheuren of of breken tijdens het sporten. Bovendien zou het volgens verschillende onderzoeken helpen met hygiëne. De nagellak beschermt de voeten tegen infecties en bacteriën. Dat is geen overbodige luxe voor een voetballer die veel uren per dag loopt te zweten in voetbalschoenen.

De Portugees staat erom bekend dat hij niets aan het toeval overlaat wat zijn lichaam betreft. Op 40-jarige leeftijd is hij dan ook nog steeds topfit. Hij let op zijn voeding en herstel. Zo werkt hij ook met een slaapcoach die hem helpt met zijn nachtrust.

1000 carrièregoals

Hij zet alles op alles om nog de 1000 carrièregoals te bereiken in zijn voetballoopbaan. De teller staat nu op 938 doelpunten. Hij lijkt minimaal nog één seizoen te spelen op clubniveau bij Al-Nassr. Zijn contract loopt af op 30 juni en officieel is er nog niets naar buiten gebracht. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar liet rondom de Nations League weten dat er 'niets verandert'. Hij zinspeelt daarmee op een verlenging van zijn verblijf in het Midden-Oosten.

Wellicht is Ronaldo ook nog te bewonderen met Protugal op het WK voetbal in 2026. Dat toernooi wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.