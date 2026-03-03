Jutta Leerdam heeft Cristiano Ronaldo overklast. Dat had ze waarschijnlijk zelf nooit durven dromen, maar toch is het een feit. Leerdam won goud op de Olympische Winterspelen in Milaan en het pak waarin ze dat deed ging voor bijna twee ton onder de hamer. Daarmee troefde Leerdam de Portugese voetbalster af.

9 februari 2026. Dat was de dag dat het moest gebeuren voor Leerdam. Daar had ze vier jaar naartoe geleefd, waarvan de laatste twee seizoenen met de ploeg die ze zelf oprichtte. In een olympisch record (1.12,31) werkte ze uiteindelijk de 1000 meter af en voltooide ze haar grote droom. Na afloop rolden de tranen over haar wangen, ook haar verloofde Jake Paul en familieleden hielden het niet droog.

Schaatspak Jutta Leerdam voor ongekend bedrag geveild

Tijdens de Winterspelen in Milaan werd bekend dat MatchWornShirt en TeamNL de handen ineen sloegen voor een bijzondere veiling. Wedstrijdpakken en andere gerelateerde olympische attributen werden geveild. Een deel van de opbrengst ging naar de sportverenigingen waar de Nederlandse olympiërs opgroeiden.

Met name het gouden pak van Leerdam was erg in trek. Afgelopen zaterdag, op de laatste dag van de veiling, stond de teller in de laatste uren op zo'n 9000 euro. Uiteindelijk volgde een heuse biedingsoorlog tussen twee partijen, waarna het eindbedrag op liefst 195.000 euro kwam. 75 procent daarvan (146.250 euro) ging naar IJsvereniging Pijnacker, waar Leerdam haar eerste stapjes op het ijs zette.

'Dat bedrag is uitzonderlijk'

Daarmee stootte Leerdam Cristiano Ronaldo van de troon. Het shirt dat hij in oktober 2025 droeg tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd met Portugal tegen Hongarije werd voor bijna 63.000 euro geveild. "Een bedrag van bijna 200.000 euro voor één enkel item is uitzonderlijk", sprak Tijmen Zonderwijk, medeoprichter van MatchWornShirt, tegenover The Sun.

"Alle sportartikelen van deze succesvolle Olympische Winterspelen hebben samen een aanzienlijk bedrag opgebracht, waarmee veel Nederlandse sportclubs substantiële steun hebben kunnen ontvangen", voegde hij er aan toe.

Vraagtekens over toekomst Jutta Leerdam

De winnaar van de veiling van Jutta Leerdams pak heeft geschiedenis in handen. Dat kan het mogelijk nóg meer worden, aangezien het wellicht de laatste outfit is waar de Nederlandse topschaatsster in heeft gereden. Ze kreeg van de KNSB een aanwijsplek voor de WK sprint deze week in Thialf, maar dat wimpelde ze af. Leerdam heeft nog geen uitsluitsel gegeven over haar toekomst. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt een gezin te willen stichten met haar verloofde Jake Paul.