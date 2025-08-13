Manchester City-speler Erling Haaland houdt wel van mooie auto's. Regelmatig wordt hij weer gespot in een nieuw peperduur exemplaar. Zijn nieuwste aanwinst voegt veel snelheid en kracht toe aan zijn collectie.

Haaland tekende begin dit jaar een nieuw contract bij Manchester City. Hij ligt tot 2034 vast bij de Premier League-club De 25-jarige Noor verdient sindsdien 500.000 pond per week. Dat komt neer op 26 miljoen per jaar.

Dat geld besteedt hij graag aan dure auto's. Zo werd hij onlangs gezien in een Ford Shelby Super Snake F-150 truck. De grote wagen is een mooie toevoeging aan zijn luxe collectie, die grotendeels bestaat uit sportauto's.

De nieuwe wagen zou zo'n 200.000 pond kosten. De auto heeft een Ford Coyote V8 motor met een vermogen van 785 pk. Hij kan van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,4 seconde.

Indrukwekkende autocollectie

Het is niet de eerste auto die hij dit jaar aanschafte. Vlak na zijn contractverlenging reed hij in een gloednieuwe feloranje Porsche 911 GT3 ter waarde van 160.000 pond. Slechts een paar dagen later verscheen hij in een Aston Martin DBX 707 met een prijskaartje van liefst 350.000 euro. In mei werd hij gespot in een gele Ferrari 812 Superfast van 320.000 euro.

Verder heeft Haaland ook nog een zeldzame Bugatti Tourbillon van 4 miljoen pond in zijn garage staan. Net als een Mercedes Maybach (250.000 pond), Mercedes AMG One (2,7 miljoen pond), Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (130.000 pond) en een Rolls Royce Cullinan (300.000 pond).

Duur cadeau voor vriendin

De sterspeler koopt echter niet alleen luxe cadeaus voor zichzelf. Hij gaf ook zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen onlangs een duur presentje, namelijk een zeldzamen Birkin Bag van Hermès. Het gaat om de Hermès Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile, die met diamanten is ingelegd. Het peperdure accesoire is alleen via een veiling verkrijgbaar en zou wel 380.000 euro hebben gekost.

Haaland en zijn ploeg beginnen op 16 augustus weer aan de competitie in Engeland. City speelt dan een uitwedstrijd tegen Wolves.

