De Duitse spits Deniz Undav rijdt tegenwoordig in een peperdure Rolls-Royce. Dit werd hem niet door iedereen in dank afgenomen, aangezien zijn prestaties van het afgelopen seizoen tegenvielen. Inmiddels heeft hij geïrriteerd gereageerd op de kritiek.

Sinds begin dit jaar rijd VfB Stuttgart-spits Undav in een Rolls-Royce Cullinan. Deze bolide heeft een prijskaartje van maar liefst 390.000 euro. Ondertussen liep het op het voetbalveld niet van harte bij de voetballer. Zijn prestaties van afgelopen seizoen vielen tegen, met slechts negen doelpunten en drie assist in 27 Bundesliga-wedstrijden.

Kritiek

Door deze tegenvallende resultaten kreeg Undav de nodige kritiek te verwerken. Zo ook op de keuze van zijn auto. Hier was de spits het allesbehalve mee eens. Hij heeft dan ook geïrriteerd gereageerd op de negatieve geluiden.

"Het was me duidelijk dat dit ooit ter sprake zou komen. Maar dat het zo’n groot ding zou worden, begreep ik niet", zo begon Undav tegenover Kicker. "Wat ik privé doe, is toch mijn eigen zaak. En als ik mezelf zo’n auto wil veroorloven, als ik die droom wil waarmaken, dan doe ik dat."

Undav was het wel met de kritiek eens over het gebrek aan doelpunten. "Voor mijn doen was dat gewoon zwak", zo zei hij daarover. Al had de spits er wel een verklaring voor. Na het EK in eigen land in de zomer van 2024 had Undav nauwelijks voorbereidingstijd, en daarna kampte hij regelmatig met blessures. Deze zomer is het gelukkig anders voor de Duitser. Hij heeft een ontspannen zomer beleefd, en begon sterk aan de voorbereiding.

DFB-Pokal

Ondanks alle commotie bleef Undav professioneel en scoorde hij in cruciale wedstrijden, zoals de DFB‑Pokal-finale tegen Arminia Bielefeld, waarin hij zowel scoorde als een assist gaf. Mede hierdoor won Stuttgard voor het eerst in 18 jaar weer een grote prijs.

