Erling Haaland heeft zijn jeugdliefde een héél exclusief cadeau gegeven. De topvoetballer trakteerde zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen op een zeldzame handtas van liefst 380.000 euro.

Johansen deelde op woensdag beelden van de handtas op Instagram. Het gaat om de Hermès Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile, die met diamanten is ingelegd. Het peperdure accesoire is alleen via een veiling verkrijgbaar.

Johansen schitterde eerder deze week in een oranje jurk, terwijl ze op vakantie was met Haaland en zijn broer Astor. Hij had ook zijn partner mee. Johansen deelde er beelden van met haar 107.000 volgers op Instagram.

'Neem een moment om jezelf in de spiegel te bekijken'

De spits van Manchester City postte maandag een selfie op het sociale medium om zijn 25e verjaardag te vieren. Haaland zat op een boot en had zijn lange blonde haren los langs zijn hoofd hangen. Om haatcomments te voorkomen, schreef hij bij de foto: 'Voordat je over mijn haar begint, neem een moment om jezelf in de spiegel te bekijken en bedenk: ben ik echt in de gelegenheid om over iemand anders' haar te oordelen?'

De vriendin van Haaland is zelf ook een aardige voetbalster. Zij zouden elkaar dan ook hebben leren kennen bij de Noorse club Bryne, waar ze allebei in de jeugdopleiding zaten. Het stel begon te daten toen Haaland bij Borussia Dortmund voetbalde. Johansen vloog dan met regelmaat over vanuit Noorwegen om hem te bezoeken.

Zeer korte voorbereiding

Manchester City kende een zeer lang seizoen, omdat de club van Haaland nog actief was op het WK voor clubs. Daar scoorde de Noorse spits drie keer in vier wedstrijden, terwijl Johansen hem thuis vanaf de bank aanmoedigde. Omdat City nog lang door moest voetballen, speelt de club maar één oefenwedstrijd voordat het nieuwe seizoen weer begint.

De ploeg van Pep Guardiola speelt op 9 augustus een vriendschappelijke pot tegen het Italiaanse Palermo, waarna een week later het uitduel met Wolverhampton Wanderers op het programma staat.

