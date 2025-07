Frenkie de Jong heeft een mooie slag geslagen met de verkoop van één van zijn woningen. De topvoetballer van FC Barcelona verkocht zijn appartement op de Zuidas in Amsterdam en maakte bijna een half miljoen euro winst.

De Jong zette in mei van dit jaar zijn appartement te koop voor 1.495.000 euro. Inmiddels heeft er iemand aan die vraagprijs voldaan. Dat levert hem liefst 445.000 euro winst op, want in 2018 kocht hij de woning voor 1.050.000. De voormalig middenvelder van Willem II en Ajax liet er toen een hypotheek op vestigen van 892.500 euro.

De nieuwe eigenaar van het stulpje krijgt voor de 1,5 miljoen een appartement op de vijftiende verdieping, met daardoor een prachtig uitzicht op de stad. De woning heeft een woonoppervlakte van 129 vierkante meter, drie slaapkamers en twee badkamers, weet Bekende Buren. Er is zelfs een huismeester aanwezig in het gebouw.

Eigenaar van nog twee woningen in Nederland

De Jong kocht in 2024 een grote villa in de Noord-Brabantse plaats Berkel-Enschot, voor een prijs van liefst 1.750.000 euro. Daarmee kreeg hij héél wat meer woonruimte dan in Amsterdam, namelijk liefst 360 vierkante meter. Verder heeft de 28-jarige international van Oranje nog een appartement in de hoofdstad, dat hij verhuurt voor 1650 euro per maand.

Nog een jaar Barcelona

De 59-voudig international maakt zich in Barcelona op voor zijn zevende seizoen bij de club. De Jong werd afgelopen seizoen landskampioen én won de Spaanse beker. Komend jaar hoopt hij mee te doen om de Champions League, de grootste clubprijs die nog ontbreekt op zijn palmares. Inter bleek in de laatste editie te sterk in de halve finale.

De Jong woont in Barcelona met zijn vrouw Mikky Kiemeney, met wie zijn een zoontje hebben: Miles. Inmiddels is Kiemeney zwanger van een tweede.

