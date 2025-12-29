Christian Pulisic werd de afgelopen dagen plotseling onderwerp van gesprek door geruchten dat hij aan het daten zou zijn met de wereldberoemde actrice Sydney Sweeney. De Amerikaanse voetballer van AC Milan heeft inmiddels op niet mis te verstane wijze gereageerd op die verhalen.

La Gazzetta dello Sport, de bekende roze sportkrant van Italië, pakte rond de kerstdagen groots uit met de verhalen op social media dat er mogelijk iets aan de hand was tussen de voetballer en de populaire actrice. Dat zelfs de grootste sportkrant van Italië er aandacht aan besteedde, zorgde er vervolgens weer voor dat de geruchtenmolen online nog harder ging draaien.

De verhalen over zijn privéleven zijn ook Pulisic niet ontgaan. De voetballer kwam zondag met AC Milan in actie tegen Hellas Verona en de Amerikaan was met een doelpunt belangrijk voor zijn team tijdens de 3-0 zege. Na afloop deelde hij enkele foto's van de wedstrijd op zijn Instagram, maar ook plaatste hij een reactie op alle geruchten.

'Stop met de onzinnige geruchten'

"Stop alsjeblieft met de verzonnen verhalen over mijn privéleven. We moeten bronnen ter verantwoording roepen, want het kan de levens van mensen beïnvloeden", schreef de Amerikaan op zijn Instagram. Ook reageerde hij op een bericht waar het liefdesgerucht werd benoemd: "Nepnieuws, stop met de onzinnige geruchten."

Pulisic is dus niet aan het daten te zijn met Sweeney en dat is niet bepaald verbazingwekkend, want de speler van AC Milan heeft al een relatie. De Amerikaan is namelijk sinds vorig jaar samen met golfster Alexa Melton. Pulisic lijkt nog altijd gek op haar te zijn, want na zijn doelpunt in de wedstrijd van zondag maakte hij een hartjesgebaar richting de tribunes.

i Christian Pulisic met vriendin Alexa Melton. © Getty Images

Relatie Sweeney voorbij

Actrice Sweeney, die bekend is van haar rollen in Euphoria en The White Lotus, is zelf overigens wel vrijgezel. Ze was sinds 2018 samen met zakenman Jonathan Davino, maar ondanks hun verloving in 2022 liep de relatie eerder dit jaar op de klippen. Na die breuk bleek overigens dat meerdere spelers uit de Premier League hun kans wel wilden wagen bij de Amerikaanse actrice.

