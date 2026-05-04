Noa Lang werkt, naast zijn carrière als topvoetballer, ook aan zijn hobby als rapper. Onder zijn artiestennaam 'Noano' heeft hij al aardig wat hitjes uitgebracht. Een nieuwe lijkt in aantocht, want de oud-PSV'er heeft een samenwerking aangekondigd met een populaire artiest.

Tijdens zijn tijd in Eindhoven bij PSV begon Lang zijn muzikale loopbaan. Zijn debuut-nummer '7K Op Je Feestje' heeft op Spotify meer dan 15 miljoen streams en werd vaak gedraaid tijdens de kampioenshuldiging van PSV.

'Lastigste jongens'

Daarna ging Lang samenwerken met bekende Nederlandse hiphop-artiesten. Zo bracht bij 'Waka' uit samen met Emms, 'Damage' samen met Ronnie Flex en 'Matcha Coco' samen met Jonna Fraser. Alle nummers zijn tussen de 16 en 29 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Nu kondigt Lang een nieuwe muzikale samenwerking aan met een populaire artiest, namelijk Lil Kleine. De 31-jarige Amsterdammer is een van de grootste hiphop-artiesten van Nederland en bestormde afgelopen jaar de hitlijsten met zijn album 'F*CK KLEINE'.

Lang kondigde maandag via een Instagrampost aan dat hij de studio is ingedoken met Lil Kleine. In een video is al een stuk van hun liedje samen te zien en te horen. De clip wordt onder meer geschoten in het Rams Park in Istanbul, de thuishaven van Galatasaray. Daar speelt Lang sinds januari zijn thuiswedstrijden. Aan het einde van de video komt 'lastigste jongens' in beeld, waarschijnlijk een hint naar de titel van het nummer.

Nóg geen kampioen

Muzikaal gaat het dus voor de wind voor Lang. Sportief is het wisselvallig. Na zijn transfer van PSV naar Napoli belande de linksbuiten op een zijspoor in Italië. Daarom werd Lang afgelopen winter tot het einde van het seizoen verhuurd aan Galatasaray. Daar maakte hij zowel in de Turkse competitie als in de Champions League furore. Lang moest met zijn club afgelopen weekend wel een bittere pil slikken. De 26-jarige Nederlander, die nog wel altijd in beeld lijkt om mee te gaan naar het WK, verloor met zijn club de kampioenswedstrijd en moet dus nog een weekje wachten om feest te kunnen vieren.